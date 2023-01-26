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مصرع شاب فلسطيني في حادث عمل وسط البلاد

تاريخ النشر: 26/01/2023 - 08:59

مصرع شاب فلسطيني في حادث عمل وسط البلاد
من مكان الحادث في بني براك، اليوم (تصوير منظمة "زاكا")
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب فلسطيني (28 عاما) مصرعه في حادث عمل بمدينة بني براك إلى الشرق من مدينة تل أبيب، وسط البلاد، صباح اليوم الخميس.

وأفادت مصادر طبية بأن العامل لقي مصرعه إثر سقوط جزء ثقيل من الباطون عليه في الطابق الثالث من البناية التي كان يعمل فيها ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة بالرأس، وكان فاقدا للوعي، وقام العمال بسحبه من تحت ركام الباطون إلى أن حضر الطاقم الطبي وأجرى له عميات إنعاش لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى، واضطر لإقرار وفاته متأثرا بإصابته بالغة الحرجة.

من مكان الحادث في بني براك، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إبلاغ مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 5 عمال، بينهم ضحية اليوم، لقوا مصارعهم في حوادث العمل بالبلاد ولغاية اليوم.

وللمقارنة فإن 73 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة بالبلاد، في العام الماضي 2022.

وفي العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

ولقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

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#حوادث العمل
#عمال فلسطينيون
#ورش بناء
#بني براك
#تل أبيب

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