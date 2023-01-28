اللجون المهجرة: إعادة وضع شواهد جديدة على أضرحة شهداء ردا على إزالتها

أعادت لجنة تخليد شهداء اللجون المهجرة وضع شواهد جديدة على قسم من أضرحة شهداء اللجون المهجرة وأم الفحم في منطقة الروحة قضاء مدينة حيفا، اليوم السبت.

وجاء ذلك عقب إزالة الشواهد التي جرى نصبها من قبل ما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" يوم 11 كانون الثاني/ يناير الجاري، وسبقها إزالة النصب التذكاري الذي وضع في المقبرة يوم 26 آب/ أغسطس 2022.

وتحمل الشواهد التي وضعت على الأضرحة أسماء الشهداء وعلم فلسطين، بالإضافة إلى تاريخ ومكان استشهاد كل منهم.

وقال مريد فريد عن لجنة تخليد شهداء اللجون المهجرة وأم الفحم، لـ"عرب 48"، إننا "جئنا إلى هنا لنجدد العهد ونثبت تمسكنا بحقنا في تخليد شهدائنا، إذ أن المؤسسة الإسرائيلية تخاف من الشهداء تحت التراب، وعليه قامت قبل أسابيع بسرقة الشواهد التي وضعناها على الأضرحة".

وأضاف أن "لدينا تجربة قوية في النقب في أعقاب هدم العراقيب لأكثر من 210 مرات، وبدورنا سنقوم بتثبيت الشواهد مهما سرقوها لأن ذلك بالنسبة لنا تثبيت ووفاء لشعبنا خصوصًا في هذه الظروف الحرجة التي يتعرض فيها الشعب الفلسطيني لمحاولة محو من قبل المؤسسة الإسرائيلية".

وأكد فريد "نحن في لجنة تخليد شهداء اللجون وأم الفحم والقوى الوطنية، نصر على تخليد شهدائنا، حيث لا تخيفنا الدوريات السوداء ولا دائرة سرقة الأرض الفلسطينية".

وختم بالقول إننا "سنربي أبنائنا والأجيال القادمة على هذا التاريخ وعلى حب أرضنا، إذ أننا سنبقى نعمل على تخليد وترميم المقابر وقرانا، وكل التحية للمساهمين في هذه المعركة الوطنية من الطراز الأول".