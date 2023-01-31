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الطيبة: تمديد اعتقال شاب بشبهة قتل سند مصاروة

تاريخ النشر: 31/01/2023 - 17:30

الطيبة: تمديد اعتقال شاب بشبهة قتل سند مصاروة
الضحية سند مصاروة
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

مددت محكمة الصلح في بيتح تيكفا، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال شاب (27 عاما) من مدينة الطيبة، للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الشاب سند مصاروة يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وجرى تمديد اعتقال المشتبه لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق.

ويستدل من جلسة المحكمة، أن "مواد التحقيق التي قدمت إليها من قبل الشرطة، يمكنها أن تربط المشتبه بما نسبت إليه الشرطة في لائحة الادعاء".

وتنسب الشرطة للمشتبه القتل العمد وإطلاق النار في مكان مأهول وتشويش مجرى التحقيق.

وعُلم أن المشتبه به سلم نفسه للشرطة أمس، الإثنين، بعد نحو 3 شهور من وقوع الجريمة، وهو المشتبه الأول الذي يتم اعتقاله على خلفية الجريمة.

وادعت الشرطة أن "المشتبه به كان مطاردا من قبلها منذ وقوع جريمة القتل".

وتعود الجريمة إلى يوم 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 حينما تعرض الضحية مصاروة وشقيقه لإطلاق نار قرب مسجد خالد بن الوليد في الطيبة، إذ توفي الضحية متأثرا بجروحه فيما أصيب شقيقه بجروح طفيفة آنذاك.

بودكاست عرب 48

#سند مصاروة
#جرائم القتل
#العنف والجريمة
#الطيبة

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