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اعتقال طالب صوّر نفسه وهو يحمل مسدسا في صفه بالمدرسة

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 10:57

اعتقال طالب صوّر نفسه وهو يحمل مسدسا في صفه بالمدرسة
توضيحية (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، طالبا يتعلم في إحدى المدارس الثانوية ببلدة عربية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة حيازة سلاح وذخيرة ومخدرات داخل الصف الذي يدرس فيه.

ووفقا للشرطة فإنه "تم إلقاء القبض على طالب صوّر نفسه وهو يحمل أسلحة وذخيرة ومخدرات في الصف".

وأضافت أن "الشرطة فتحت ملفا للتحقيق، بعد شبهات حول طالب (17 عامًا) من إحدى القرى البدوية بالنقب، صور نفسه وهو يحمل مسدسًا وذخيرة ومخدرات. وتم تحديد مكان المشتبه به واعتقاله".

ومن المزمع أن تعرض الشرطة المشتبه به أمام محكمة الصلح في بئر السبع، اليوم.

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#طلاب
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#العنف والجريمة

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