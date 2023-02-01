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اعتقال مشتبهين من المغار ونحف ومجد الكروم بالاحتيال بعشرات ملايين الشواكل

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 06:22

اعتقال مشتبهين من المغار ونحف ومجد الكروم بالاحتيال بعشرات ملايين الشواكل
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، خمسة مشتبهين من المغار ونحف ومجد الكروم بالاحتيال بملايين الشواكل على آلاف المستثمرين من دول عربية.

ووفقا للشرطة "احتيال كبير على مستثمرين من الخارج، قامت وحدة لاهف 433، أمس، باعتقال 5 مشتبه بهم من المغار ونحف ومجد الكروم للاشتباه في قيامهم بتأسيس نظام وهمي والاحتيال على آلاف المستثمرين من دول عربية مختلفة، بمبالغ تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الشواكل وبحسب الشبهات، هناك منظمة إجرامية ضالعة في شركة الاستثمار".

وأضافت أنه "بحسب التحقيقات تم إقامة مكتب للشركة في كرميئيل، المشتبه بهم أقاموا نظامًا وهميًا لشركة استثمار وخلقوا خلاله تمثيلًا كاذبًا لنظام إدارة الاستثمار لآلاف المستثمرين العرب من الخارج، وعندما طلب المستثمرون سحب الأموال التي استثمروها/ الأرباح بالنسبة لهم، اكتشفوا أنه نظام استثماري وهمي وأن أموالهم قد اختفت".

يذكر أنه خلال عمليات التفتيش التي أجريت تم الحجز على سيارات وحسابات مصرفية.

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#شبهات
#شرطة
#اعتقالات
#احتيال
#لاهف 433
#استثمارات وهمية

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