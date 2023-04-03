الشرطة تعتقل طارق دعور من عكا على خلفية رباطه بالأقصى

اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، منزل الشاب طارق دعور في مدينة عكا، واقتادته للتحقيق على خلفية رباطه في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، طارق دعور من مدينة عكا، وذلك بعد مضي أسبوعين من التحقيق معه حول صلاته وزياراته للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس بشكل دائم.

وقالت والدة المعتقل الحاجة أم طارق دعور عن اعتقال نجلها طارق، لـ"عرب 48" إن "الشرطة الإسرائيلية اقتحمت بيت ابني بدون إذن وهو خارج المنزل في مكان عمله، ولم يحترموا حرمة البيت خاصة أن زوجته ملتزمة، وصرخت بوجههم لطردهم حتى تغطي رأسها إلا إنهم لم يكترثوا، وهذا ما أزعجنا أكثر من الاعتقال نفسه، ووصلت لبيت ابني وهو مكبل اليدين ويحيط به أشخاص بعضهم يرتدون زي الشرطة، وآخرون زي الجيش ومجموعة أخرى ترتدي ملابس مدنية".

وعن خلفية الاعتقال، قالت أم طارق إنه " قبل أسبوعين تم التحقيق مع طارق عن صلاته وزياراته للمسجد الأقصى، وقد أبلغوه خلال التحقيق بأن يودع أبنائه جيدا، وهذه وسيلة ترهيب جديدة ضده، إلا أن ابني لا يخاف من الاعتقال فقد نشأ على الشموخ والعزة، وطمأنته بأنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك".

وعن مكان اعتقاله أوضحت الوالدة أنه "لا نعلم إلى أين اقتادوا ابني حتى الآن، لكن زوجته سمعت أفراد الشرطة يتحدثون بين بعضهم البعض بأنهم سيأخذونه إلى محطة الشرطة في القدس لاعتقاله هناك، وتواصلت مع المحامي خالد الزبارقة وأنتظر منه جوابا حول مكان اعتقال ابني".

يذكر أن الشرطة اعتقلت وأبعدت طارق دعور عن المسجد الأقصى المبارك مرات عدة في الآونة الأخيرة.