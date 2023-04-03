هبة الكرامة: السجن الفعلي والعمل لصالح الجمهور لشابين من مجد الكروم

فرضت المحكمة في حيفا اليوم، الإثنين، حكما بالسجن الفعلي وآخر بالعمل لصالح الجمهور لشابين من بلدة مجد الكروم على خلفية أحداث هبة الكرامة.

فرضت محكمة الصلح في حيفا اليوم، الإثنين، حكما بالسجن لمدة 7 شهور على الشاب بلال صبحي مناع من بلدة مجد الكروم على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، وأضيف على الحكم 4 شهور سجن فعلي أخرى مرتبطة بملف آخر كان مع وقف التنفيذ.

ونسبت النيابة العامة إلى الشاب عدة تهم بينها المشاركة في "أعمال شغب ومحاولة الاعتداء على عناصر شرطة في ظروف خطيرة".

وفي الملف نفسه، أصدرت المحكمة حكما بالعمل لصالح الجمهور لمدة 7 شهور على الشاب إبراهيم بسام كريّم على خلفية هبة الكرامة.

والأسبوع الماضي، فرضت المحكمة حكما بالعمل لصالح الجمهور لمدة 7 شهور على الشبان سامح إسماعيل من مجد الكروم وقاسم خلايلة وعلي خلايلة من مدينة سخنين على خلفية هبة الكرامة.

وقال المحامي، حسين مناع، الموكل بالدفاع عن الشاب بلال مناع، لـ"عرب 48"، إن "المحكمة فرضت حكما بالسجن لمدة 7 شهور على موكلي على خلفية أحداث هبة الكرامة، بالإضافة إلى 4 شهور أخرى مرتبطة بملفات أخرى كان قد حكم فيها بالسجن مع وقف تنفيذ".

المحامي حسين مناع

وأضاف أن "موكلي كان طوال الفترة الماضية خارج السجن، وعليه فإنه سيقوم بتسليم نفسه من أجل قضاء الحكم لمدة 11 شهرا، علمًا أنني سأقدم استئنافا إلى المحكمة المركزية في محاولة لأن يقتصر الحكم على 7 شهور فقط".

وختم مناع بالقول إنني "قدمت طلبا للمحكمة من أجل تحويل الحكم بالسجن الفعلي إلى العمل لصالح الجمهور، إلا أن المحكمة رفضت ذلك كونه يتعدى المدة القانونية القصوى لذلك والبالغة 9 شهور".