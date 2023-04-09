مجلس إقليمي مجدو "يعترض" على إقامة مسيرة العودة بأراضي اللجون المهجرة

أكد فحماوي أن "رفض إقامة المسيرة غير مقبول علينا، وسنقيم المسيرة بوقتها بغض النظر عن مجلس إقليمي مجدو، إذ أننا اعتدنا على مثل هذه المناكفات التي نواجهها سنويا".

أبلغ مجلس إقليمي مجدو لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، "اعتراضه" على إقامة مسيرة العودة هذا العام في أراضي اللجون المهجرة قضاء مدينة حيفا، بحجة أن "سكانه لا يشعرون بالأمان عندما تقام مثل هذه الفعاليات بالقرب من أماكن سكنهم".

جاء ذلك خلال رسالة أبرقها رئيس مجلس إقليمي مجدو إلى رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين، المهندس سليمان فحماوي.

وعقب فحماوي في حديث لـ"عرب 48" على الرسالة بالقول إن "مجلس إقليمي مجدو رفض أن نقيم مسيرة العودة هذا العام في اللجون المهجرة يوم 26 نيسان/ أبريل الجاري، وذلك بادعاء أن السكان لا يشعرون بالأمان عندما تقام مثل هذه المسيرات في المنطقة، كما أنه قبل سنتين أقيمت مسيرة العودة في قرية خبيزة المهجرة التي تعد قريبة على منطقة مجدو".

وأكد أن "رفض إقامة المسيرة غير مقبول علينا، وسنقيم المسيرة بوقتها بغض النظر عن مجلس إقليمي مجدو، إذ أننا اعتدنا على مثل هذه المناكفات التي نواجهها سنويا".

وأشار فحماوي إلى أنه "سنجتمع برئيس مجلس إقليمي مجدو يوم الخميس الوشيك الساعة العاشرة صباحا، وذلك حتى نفهم منه سبب رفض إقامة المسيرة، وبغض النظر عن ذلك فإن المسيرة ستقام بموعدها المحدد".

وفي السياق، دعت لجنة المتابعة العليا إلى أوسع مشاركة في مسيرة العودة التي تنظمها لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين بالتنسيق مع لجنة المتابعة وبالتعاون مع اللجنة الشعبية في أم الفحم ومع لجنة إحياء ذكرى شهداء اللجون وأم الفحم.