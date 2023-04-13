اعتقال الأسير المحرر ظافر جبارين من أم الفحم

اقتحمت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية منزل الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين في مدينة أم الفحم، ظهر اليوم الخميس، واعتقلته بعد أن أجرت تفتيشا دقيقا داخل المنزل.

اعتقلت الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية الأسير المحرر ظافر فتحي جبارين (45 عاما) من مدينة أم الفحم، ظهر اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، اقتحم العشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، منزل الأسير المحرر ظافر جبارين في حي وادي النسور بأم الفحم، وعاثوا في البيت والممتلكات خرابا، بحيث تم بعثرة كافة محتويات المنزل، وترهيب أفراد العائلة. وبعد تفتيش دقيق خرجت الشرطة وأجهزة الأمن دون الحصول على أي شيء، واعتقلت الأسير المحرر جبارين.

ولم تفصح الشرطة عن سبب اعتقال الأسير المحرر جبارين، أو أية تفاصيل أخرى.

وقالت عائلة الأسير جبارين في حديث لـ"عرب 48" إنه "تم اقتحام المنزل من قبل القوات الإسرائيلية، والتي أجرت تفتيشا داخل المنزل بشكل دقيق وعاثت به فسادا وخرابا، إلا أنها لم تعثر على شيء في المنزل، وفي النهاية اعتقلت ابننا ظافر".

وأضافت العائلة أنه "حتى اللحظة لا نعرف سبب الاعتقال، ونحن ننتظر التفاصيل من محامي الدفاع".

يذكر أن جبارين نال حريته، يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد أن قضى أربعة أشهر في السجون الإسرائيلية إثر قرار اعتقال إداري أصدره وزير الأمن الإسرائيلي السابق، بيني غانتس.