العشرات من أبناء مجدل شمس يتظاهرون ضد مخطط لمصادرة أراض للوقف

أعرب عدد من أبناء بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان العربي السوري المحتل عن رفضهم للخارطة الهيكلية الجديدة، والتي تصادر مئات الدونمات من أراضي وقف القرية لصالح "دائرة أملاك الغائبين" الإسرائيلية بادعاء أنها "أراض للدولة".

تظاهر العشرات من أبناء بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان العربي السوري المحتل أمام بناية المجلس المحلي، ضد الخارطة الهيكلية الجديدة، والتي تصادر مئات الدونمات من أراضي وقف القرية لصالح "دائرة أملاك الغائبين" الإسرائيلية بادعاء أنها "أراض للدولة"، والتي هي في الأساس مملوكة للسكان منذ مئات السنين، وفقا للمتظاهرين.

وتوجه المتظاهرون من مجدل شمس نحو مسعدة للتظاهر أيضا أمام مكاتب لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلية، والاعتراض على قرارها المجحف.

وأكد عدد من السكان أن "أراضينا خط أحمر، لا يمكن لأحد الاقتراب منها أو المساس بها".