اعتقال شاب بشبهة إحراق سيارة في حيفا

ألقت الشرطة القبض، الليلة الماضية، على مشتبه بإحراق سيارة في حيفا على خلفية نزاع عائلي.

اعتقلت الشرطة شابا (31 عاما) من سكان حيفا، الليلة الماضية، بشبهة إحراق سيارة خصوصية تعود لأحد المواطنين من المدينة.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا عن إحراق سيارة، أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، ولم يُبلّغ عن وقوع إصابات.

ووفقا للشرطة فإن خلفية إضرام النار بالسيارة تعود إلى خلاف عائلي.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا، اليوم الثلاثاء، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق بالشبهة المنسوبة إليه.

يذكر أن حيفا شهدت، في الآونة الأخيرة، حرائق بسيارات خصوصية تعود لمواطنين من المدينة، على خلفية جنائية.