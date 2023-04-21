مقتل حارس رئيس بلدية الطيبة في جريمة إطلاق نار

حارس رئيس البلدية في الطيبة يصاب بجراح خطيرة إثر تعرضه إطلاق نار خلال حراسته لمنزل رئيس البلدية، في جريمة ترتكب عشية عيد الفطر.

قتل حارس رئيس بلدية الطيبة، المحامي شعاع منصور، في جريمة إطلاق نار ارتكبت بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، عشية عيد الفطر، وسط تصاعد مستمر لمستوى الجريمة في المجتمع العربي.

وعُلم أن الجريمة ارتكبت أمام منزل رئيس البلدية، بالقرب من المنطقة الصناعية في الطيبة.

والضحية هو حارس أمن يبلغ من العمر 25 عاما من سكان شمالي البلاد.

ونقل المصاب وهو في حالة خطيرة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه الخطيرة.

وفي التفاصيل، جاء أن مجهولا اقترب من مدخل منزل رئيس البلدية، حيث تواجد حارس الأمن، وأطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الجريمة، وقامت بإغلاق المنطقة.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع عام 2023 نحو 48 قتيلا. وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.