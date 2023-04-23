رهط: تمديد اعتقال معلم مدرسة بشبهة قتل الفتى أبو هواش

مددت المحكمة اعتقال معلم مدرسة من رهط للاشتباه بضلوعه في جريمة قتل الفتى محمد أبو هواش قبل أسبوع.

مددت محكمة الصلح في بئر السبع مساء، الأحد، اعتقال شاب (31 عاما) من رهط بشبهة ضلوعه في جريمة قتل الفتى محمد سلامة أبو هواش (14 عاما) في المدينة.

وعُلم أن المحكمة مددت مجددا اعتقال المشتبه به وهو معلم مدرسة بعد اعتقاله في 16 نيسان/ أبريل، وذلك لغاية 30 من الشهر الجاري.

وجاء في بيان الشرطة الإسرائيلية، أن "التحقيق في ملابسات الجريمة لا يزال جاريا".

وتعود جريمة القتل إلى فجر يوم 15 نيسان/ أبريل حينما تعرض الضحية لإطلاق نار إثر شجار وقع في حارة 5 بمدينة رهط.

وجاء في التفاصيل آنذاك، أنه قبيل الجريمة بيوم وقع شجار بالحي بين عائلة أبو هواش وعائلة أخرى، تخلله ضرب بالأيدي واعتداء على المركبات، وسرعان ما لم تهدأ الأمور في الحي ليتطور الشجار حتى تخلله إطلاق نار استمر لساعات طويلة.

وفي أعقاب ذلك، حضرت قوات من الشرطة التي كانت على دراية بالنزاع بين العائلتين على خلفية خلاف على قطعة أرض، وبحسب عائلة أبو هواش، فقد جمعت الشرطة الأدلة ولم تعتقل أحدا (عند وقوع الجريمة) ومن ثم تركت المكان.