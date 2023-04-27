تمديد اعتقال مشتبه بقتل حارس رئيس بلدية الطيبة

تمديد اعتقال مشتبه بالضلوع في جريمة الشاب أدير غانم، حارس الأمن لرئيس بلدية الطيبة، في جريمة ارتكبت عشية عيد الفطر، فيما تم الإفراج عن آخر.

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء اليوم، الخميس، اعتقال المشتبه بالضلوع في قتل حارس رئيس بلدية الطيبة، أدير غانم، في جريمة إطلاق نار يوم فجر يوم الجمعة الماضي.

وقررت المحكمة تمديد اعتقال المشتبه به لمدة ستة أيام اضافية.

وهذه المرة الثالثة التي تمدد بها المحكمة اعتقال المشتبه به الذي يبلغ من العمر 22 عاما، إذ تم تمديد اعتقاله في مرتين سابقتين لمدة يومين في كل فترة.

وفي السياق، افرجت المحكمة بشروط مقيدة، عن مشتبه به آخر كانت اعتقلته الشرطة بعد ثلاثة أيام على ارتكاب الجريمة، ليبقى معتقل واحد في إطار التحقيق بهذه القضية.

ولا تزال تفاصيل التحقيقات في ملف الجريمة تحت طائلة حظر نشر الذي فرضته الشرطة لمدة أسبوع من يوم ارتكاب الجريمة.

ويشارك جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، في التحقيقات في الجريمة التي أسفرت عن مقتل غانم (25 عاما) من بلدة المغار،".

وأظهر مقطع فيديو يوثق مقتل غانم في الطيبة، أن الجناة الذين أطلقوا النار على حارس الأمن، سرقوا سلاحه بعد ارتكاب الجريمة قبل فرارهم من المكان.

وفي تصريحات لـ"عرب 48"، قال رئيس بلدية الطيبة، شعاع منصور، إنه لا يعرف على وجه التحديد خلفية الجريمة وهوية من يقف خلفها.

وأشار إلى أن الشرطة فشلت في محاربة الجريمة واستهداف منظمات الإجرام التي باتت تتربص بالسلطات المحلية وتسعى للسيطرة عليها.