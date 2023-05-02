الطيبة: تشييع الأم وطفليها ضحايا جريمة القتل عصر اليوم

تنطلق جنازة ضحايا جريمة القتل، براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام)، بعد صلاة العصر حوالي الساعة 16:30، إذ سيتم تحرير الجثامين في غضون الساعات المقبلة.

تترقب مدينة الطيبة في أجواء الحزن والأسى وصول جثامين ضحايا جريمة القتل، براءة جابر مصاروة (26 عاما) وطفليها أمير (عامان) وآدم (نصف عام) لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

ومن المقرر أن تنطلق الجنازة بعد صلاة العصر حوالي الساعة 16:30، إذ سيتم تحرير الجثامين في غضون الساعات المقبلة.

وستنطلق الجنازة من بيت والد المرحومة براءة مصاروة جابر، عادل جابر، بالقرب من مدرسة الأخوة الإعدادية في الحارة الفوقى في مدينة الطيبة، ومن ثم إلى مثواهم الأخير حيث ستتم مواراتهم الثرى في مقبرة باب التوبة غربي الطيبة.

أضرحة ضحيا الجريمة

وستنظم القوى الشعبية في الطيبة تظاهرة احتجاجية على تفشي العنف والجريمة في تمام الساعة 17:30 على مفرق الجسر بالمدينة.