إضراب عامّ في عين ماهل السبت عقب مقتل الشاب مهند شلبي

إعلان الإضراب العام في عين ماهل السبت، بعد مقتل شاب من القرية في وقت سابق، الجمعة.

أعلن المجلس المحلي في عين ماهل، الإضراب العامّ في البلدة، السبت، وذلك عقب مقتل ابن البلدة، الشاب مهند شلبي، في جريمة ارتُكبت الجمعة.

وقال المجلس في بيان مشترك صدر عنه وعن لجنة "إفشاء السلام" المحلية، في وقت متأخر من مساء الجمعة: "استنكارًا لهذه الجريمة، عُقد إجتماع طارئ اليوم الجمعة بالمركز الجماهيري بمبادرة المجلس المحلي، ولجنة إفشاء السلام المحلية، وبحضور مشايخ ومدراء المدارس، وأعيان ووجهاء من أهالي القرية، الذين عبروا عن إستنكارهم لهذه الجريمة، وتقرر بالإجماع الإعلان عن يوم حداد وإضراب عام، السبت، استنكارًا للجريمة البشعة التي راح ضحيتها ابنها مهند".

وأضاف أنه "ستُتخذ إجراءات أخرى قانونية وشعبية، سيعلن عنها لاحقًا، آملين أن تكون الجريمة الأولى والأخيرة بإذن الله في عين ماهل".

وذكر البيان أنه "كما هو معروف للقاصي والداني، بأن هذه الجريمة النكراء هي دخيلة على عين ماهل، وتتحمل مسؤوليتها الأيادي التي اقترفتها ومعها بعض من وفدَ للقرية، وأوفَدَ معه الشُبهة والفساد، فضلا عن الشرطة وأجهزة أمن الدولة المتراخية إلى حد التورط مع الجريمة ومنفذيها".

وأضاف: "عين ماهل كانت وما زالت نبراسًا للأمن والأمان، والسكينة والطمأنينة، والمحبة والألفة بين أهلها وإكرام الضيف، وستبقى مضرب مثلٍ بين القرى والمدن العربية في البلاد إن شاء الله".

وجاء في البيان: "إننا إذ نعزي آل شلبي وأهل بلدنا بوفاة المأسوف على شبابه مهند محمد رجا شلبي، الذي طالته يد الغدر ظلمًا دون ذنب في مكان عمله، قبل ظهر... الجمعة، حيث عُرف المغدور بدماثة أخلاقه وخصاله الطيبة".