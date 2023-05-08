حيفا: تشويش التعليم غدا إثر الاعتداء على معلمة في مدرسة الكرمة

اعتدى طالب على معلمة بمدرسة الكرمة بواسطة أسطوانة إطفاء، وقام برشها بمادة الإطفاء ما أسفر عن إلحاق الأذى بها أمام الطلاب، وذلك بسبب طلب المعلمة منه إحضار مصادقة للدخول إلى الصف.

(توضيحية من الأرشيف - "أ ب")

أعلن عن تشويش الدراسة لمدة ساعتين غدا، الثلاثاء، بمدينة حيفا في أعقاب الاعتداء على معلمة بمدرسة الكرمة الابتدائية؛ حسبما أعلنت نقابة المعلمين مساء الإثنين.

ومن المزمع أن يبدأ الدوام الدراسي غدا عند الساعة العاشرة صباحا.

وفي التفاصيل، فإن طالبا اعتدى على معلمة بمدرسة الكرمة بواسطة أسطوانة إطفاء، وقام برشها بمادة الإطفاء ما أسفر عن إلحاق الأذى بها أمام الطلاب، وذلك بسبب طلب المعلمة منه إحضار مصادقة للدخول إلى الصف بسبب تأخره عن الدوام.

واستنكرت نقابة المعلمين الاعتداء على المربية، وأكدت أنها ستتخذ خطوات نقابية احتجاجية أولها سيكون عقد جلسة لمديرة منطقة حيفا بنقابة المعلمين مع طاقم المدرسة غدا، الثلاثاء.