الإعلان عن كفر قرع مدينة بشكل رسمي

وَقّع وزير الداخلية، موشيه أربيل، ظهر أمس الثلاثاء، على توصيات اللجنة المُخولة والتي أوصت بالإعلان عن كفر قرع مدينة بشكل رسمي، وذلك بعد أن قدّم مدير عام وزارة الداخلية توصياته للوزير بهذا السياق.

وجرى الإعلان عن كفر قرع مدينة بحضور رئيس المجلس المحلي، المحامي فراس بدحي، ومدير عام وزارة الداخلية موشيه بيرتس، وآخرين، وخلال الحفل وقّع الوزير أمام الحضور على الإعلان عن بلدة كفر قرع مدينة.

ووفقا للمجلس المحلي فإنه في سياق حديثه قال الوزير إن بلدة كفر قرع تستحق هذا اللقب، وذلك بعد أن فحص جميع المميزات قبل هذا الإعلان بما في ذلك المميزات الديمغرافية، والاستقرار المالي الذي يتمتع به المجلس المحلي بالسنوات الأخيرة والهجرة الإيجابية إليها وتطور التخطيط، والذي من المتوقع أن يرفع قريبا من عدد سكان البلدة.

وتطرق الوزير خلال حديثه إلى أن كفر قرع تشهد ثورة عمرانية في جميع المجالات على مستوى جهاز التربية والتعليم، التخطيط والبناء والخدمات المميزة التي يقدمها المجلس المحلي لمواطنيه على أتم وجه، وجميع هذه العوامل كانت في لب اتخاذ القرار للإعلان عن كفر قرع مدينة بشكل رسمي.

من جهته، أعرب رئيس المجلس المحلي عن سعادته بـ"هذا الإنجاز التاريخي، والذي يسطر بالصفحات الذهبية لبلدة كفر قرع ويأتي نتيجة الاجتهاد والعمل المستمر لإعمار كفر قرع، ونتيجة المشاريع العمرانية في شتى المجالات، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات للمواطن القرعاوي على النحو السليم والمُتكامل".

وطلب رئيس المجلس من وزير الداخلية التوقيع على توصيات اللجنة الجغرافية لتوسيع مسطح نفوذ كفر قرع، ووعد الوزير بفحص الأمر قريبا.