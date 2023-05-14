وقفة احتجاجية تزامنا مع جلسة محاكمة قاتل الشهيد ديار العمري

رفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد ديار العمري والعلم الفلسطيني، وارتدوا لباسا أسود تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورددوا هتافات تمجد الشهيد واخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.

نظمت عائلة الشهيد ديار العمري وأهالي قريته صندلة وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع موعد بدء محاكمة القاتل، دنيس موكين، من القرية الزراعية "موشاف غان نير".

وشارك في الوقفة إلى جانب عائلة الشهيد العمري، رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، ونائب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، يوسف طاطور، وعدد من الناشطين السياسيين.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد العمري والعلم الفلسطيني، وارتدوا لباسا أسود تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورددوا هتافات تمجد الشهيد واخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.

وتحدث والد الشهيد العمري المشاركين بالوقفة الاحتجاجية، وقال "إنها بداية الطريق، وسنلاحق المجرم حتى يلقى عقابه".

وجرت الوقفة الاحتجاجية وسط حراسة مشددة على مبنى المحكمة من قبل عناصر الشرطة والوحدات الخاصة النابعة لها.

وفي السياق، شيّع الآلاف جثمان الشهيد ديار العمري (20 عاما)، في بلدة صندلة، عصر يوم الأحد الماضي، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية. وشهدت القرية في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب العمري، برصاص شاب يهودي بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء يوم السبت الماضي، الموافق 6 أيار/ مايو 2023.

وسادت أجواء من الحزن والأسى صندلة، وتوافد عدد من الأهالي في القرية ووفود من مختلف أنحاء المجتمع العربي إلى منزل عائلة الشهيد ديار العمري، لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.