المحامي محمد نعامنة رئيسا للواء الشمال في نقابة المحامين

يشغل المحامي محمد نعامنة، منصب رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال منذ عام 2019، وهو العضو العربي الوحيد في لجنة تعيين القضاة منذ العام 2020.

أعلنت لجنة الانتخابات التابعة لنقابة المحامين القطرية، عن فوز المحامي محمد نعامنة بفترة رئاسية إضافية، لنقابة المحامين في لواء الشمال، تستمرّ لغاية عام 2027، في ظل غياب المنافسين له.

ويشغل المحامي محمد نعامنة، منصب رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال منذ عام 2019، وهو العضو العربي الوحيد في لجنة تعيين القضاة منذ العام 2020.

يُذكر أن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات لنقابة المحامين هو العشرين من الشهر المقبل، حيث ستجرى انتخابات لرئاسة الألوية وللمجلس القطري والرئاسة القطرية. ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ النقابة التي تغيب فيها المنافسة على منصب رئيس نقابة المحامين في لواء الشمال، حيث لم يقدم أي مرشح ترشيحه كمنافس للمحامي نعامنة الذي يشغل المنصب منذ أربع سنوات.

وقال المحامي محمد نعامنة معقبا على الإعلان عن فوزه بفترة رئاسية إضافية: "إن هذا الإنجاز يضاف إالى قائمة الإنجازات والنجاحات المتتالية التي حققناها في قيادة لواء الشمال".

وأضاف نعامنة: "أنا فخور وممتنّ للثقة الكبيرة التي حظيت بها من جمهور المحامين في اللواء، وأشكر الزملاء على تجديد الثقة بي وبزملائي الأعضاء في قائمة ’معًا’... لقد حققنا إنجازًا غير مسبوق؛ و(هناك) دعم والتفاف كامل وراءنا، حيث لا يوجد مرشح منافس لرئيس اللواء، وكذلك لا توجد قائمة أخرى ستتنافس في المنطقة".

وذكر نعامنة أنه "وفقًا للقانون، فقد أعلنت لجنة الانتخابات عن حسم نتيجة الانتخابات وفقًا لذلك. ولكن لا يزال من المهم المشاركة والتصويت يوم 20 من حزيران/ يونيو لرئاسة النقابة وللقائمة العربية ’درب الكرامة والنزاهة’، لعضوية المجلس القطري لنقابة المحامين".

يُذكر أن انتخابات نقابة المحامين، وبخاصة عضوية لجنة تعيين القضاة، لا تزال محط أنظار جميع القوى السياسية في ظل النزاعات القائمة في الدولة، حول لجنة تعيين القضاة، والانقلاب على جهاز القضاء.