إصابة شخص واعتقاله وآخر في مطاردة بوليسية بعين ماهل

أصيب مشتبه بإطلاق النار برصاص الشرطة واعتُقل وآخر في عين ماهل. وفي كفر كنا تم اعتقال امرأة وابنها بعد ضبط أسلحة وذخيرة بالمنزل.

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر إطلاق النار عليه من قبل الشرطة في قرية عين ماهل.

وتم إطلاق النار على المصاب، الليلة الماضية، بعد أن زعمت الشرطة ​​تورطه في إطلاق نار على منزل في عين ماهل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "خلال نشاط للشرطة في بلدة عين ماهل، تم رصد إطلاق النار على منزل، وعلى الفور تم مطاردة وإطلاق النار على مسلح ببندقية M-16 الذي صوب السلاح على أفراد الشرطة".

وأشارت إلى أن "المشتبه به أصيب بجروح متوسطة. كما اصطدمت الدراجة النارية التي كان عليها المشتبه بهما بدورية للشرطة".

وختمت بالقول إن "الشابين اللذين تم قبض عليهما من سكان الناعورة وأم الفحم (يبلغان 19 و23 عاما) وتم ضبط البندقية المستخدمة".

اعتقال امرأة وابنها من كفر كنا بعد ضبط أسلحة وذخيرة بالمنزل

في كفر كنا، خلال نشاط للشرطة ووحدات "يسام" و"حرس الحدود"، تم تفتيش منزل في كفر كنا. ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "أثناء التفتيش في خزانة غرفة نوم والدة العائلة تم ضبط حقيبة بداخلها سلاح M-16 وأجزاء سلاح وأمشاط ذخيرة. وتم خلال التفتيش ضبط عدد كبير من الأمشاط والذخيرة".

وتم توقيف والدة العائلة (55 عامًا) وابنها (25 عامًا) اللذين تواجدا في المكان لمزيد من التحقيق على يد الشرطة.

وبناءً على طلب الشرطة للنظر في تمديد توقيفهم على ذمّة التحقيق، سيتم إحالتهم اليوم إلى محكمة الصلح في الناصرة.