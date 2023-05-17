تصديا لأوامر الهدم والإخلاء: تظاهرة احتجاجية على مفرق الطيرة الجمعة

حذرت اللجان الشعبية من استهداف مباشر للأراضي العربية، ومن الثمن الباهظ الذي دفعته الطيبة والبلدات المجاورة من مصادرة أراضي لشارع "عابر إسرائيل" وسكة الحديد وخط الغاز وخط الكهرباء والتخطيط

قررت اللجان الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة والطيرة وقلنسوة مساء اليوم، الأربعاء، بدء النضال الجماهيري ضد سياسة هدم المنازل وأوامر الإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية وتنظيم تظاهرة احتجاجية أولى على مفرق الطيرة.

ودعت اللجان الشعبية إلى المشاركة في التظاهرة الاحتجاجية المقرر لها بعد غد الجمعة عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وجاء في بيان اللجان الشعبية أن "التظاهرة تأتي بعد استمرار عمليات الهدم وأوامر الإخلاء التي شرعت بها الوحدة التابعة للجنة التنظيم والبناء اللوائية، واستهداف المزارعين من سكان الطيبة والطيرة وقلنسوة وتضييق الخناق عليهم".

وحذرت اللجان الشعبية من استهداف مباشر للأراضي العربية، ومن الثمن الباهظ الذي دفعته الطيبة والبلدات المجاورة من مصادرة أراضي لشارع "عابر إسرائيل" وسكة الحديد وخط الغاز وخط الكهرباء والتخطيط لمصادرة جديدة لشارع التفافي 444.

ودعت اللجان الشعبية المواطنين في الطيبة والطيرة وقلنسوة إلى المشاركة في التظاهرة ومساندة الأهالي من أجل إسماع صوتنا ضد هذه الخطوات التعسفية والهجمة الشرسة ضدنا وضد أراضينا.