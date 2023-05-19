هبة الكرامة: تسريح جواد سطيلي من عكا بشرط الإبعاد والحبس المنزلي

تطرق إغبارية إلى الأحكام القاسية ضد معتقلي هبة الكرامة بالقول إن "الأحكام في غالبية الملفات هي عالية جدا ضد معتقلي هبة الكرامة، منها أحكام من 5-7 سنوات ضد 4 معتقلين من طمرة

أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم، الجمعة، سراح الشاب جواد سطيلي (26 عاما) من عكا، بعد اعتقاله منذ أيار/ مايو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن سطيلي، بدر إغبارية، لـ"عرب 48"، إنه "استلمت ملف موكلي بعد عام ونصف من اعتقاله، إذ أكدت خلال جلسات المحاكمة أن الأدلة ضده ضعيفة، كما أن عقد جلسات على مدار عام ونصف هي فترة طويلة جدا، وعليه استجاب القاضي لطلبي بإطلاق سراح موكلي حتى الانتهاء من التحقيق في ملفه".

المحامي بدر جبارين

وأضاف "بحسب بنود الاتهام الموجهة ضد موكلي من حيازة سلاح وإطلاق نار على عناصر شرطة خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، فإنه من الصعب أن يتم إطلاق سراحه دون شروط مقيدة على الأقل في الفترة الأولى، وعليه فرضت المحكمة عليه الإبعاد عن عكا والحبس المنزلي ووضع شريط إلكتروني".

وتطرق إغبارية إلى الأحكام القاسية ضد معتقلي هبة الكرامة بالقول إن "الأحكام في غالبية الملفات هي عالية جدا ضد معتقلي هبة الكرامة، منها أحكام من 5-7 سنوات ضد 4 معتقلين من طمرة وهم محمد أبو رومي ومحمد أبو الهيجاء وبهاء أبو الهيجاء وإبراهيم مريح، وبهذا أنصح المحامين الاهتمام بالثغرات الموجودة في ملفات معتقلي هبة الكرامة ومن خلال ذلك يمكن إلزام النيابة العامة التراجع عن لوائح الاتهام أو إلغاء عدد من البنود أو تبرئة المعتقلين".

وختم بالقول "على صعيد الأحكام العالية ضد معتقلي هبة الكرامة، فقد قدمت استئنافا للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في حيفا بالسجن لمدة 10 أعوام على معتقل هبة الكرامة، أدهم بشير، إذ ستكون جلسة النظر في الاستئناف يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2023".