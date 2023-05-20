المتابعة تدعو إلى المشاركة في قافلة السيارات: "لنطلق صرخة جماهيرية ضد الجريمة"

ستنطلق قافلة السيارات من عدة مواقع في البلاد، وخصوصا من البلدات التي ابتليت في الآونة الأخيرة بجرائم راح فيها ضحايا، وحسب البرنامج الذي أقره طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة

دعت لجنة المتابعة العليا إلى جعل مظاهرة قافلة السيارات التي ستنطلق يوم غد، الاحد، وتخترق شوارع مركزية في البلاد، صرخة جماهيرية مدوية ردا على استفحال الجريمة إلى مستويات كان من الصعب تخيلها تحت سمع وبصر ومعرفة المؤسسة الحاكمة بكل أذرعها بدءا من الحكومة ورئيسها؛ حسبما جاء في بيانها.

وجاء في بيان المتابعة أن "الحكومة الإسرائيلية تريد أن نغرق ببحر من الدماء كي نعيش في مجتمع غير آمن، وننشغل عن كل سياسات الحكومة التي تقتل شعبنا وتضيق فرص الحياة الطبيعية في وطننا الذي لا وطن لنا سواه".

ومن المتوقع أن تشارك أمهات ضحايا في قافلة السيارات، ليروين للعالم ضرورة وقف هذه المأساة المستفحلة.

وستنطلق قافلة السيارات من عدة مواقع في البلاد، وخصوصا من البلدات التي ابتليت في الآونة الأخيرة بجرائم راح فيها ضحايا، وحسب البرنامج الذي أقره طاقم سكرتيري مركبات لجنة المتابعة، فإن قافلة السيارات ستنطلق من النقاط التالية، ومسارها سيتحدد خلال سير المظاهرة يوم الأحد:

- الساعة 8:45 الانطلاق بالتوازي من عين ماهل وكفر مندا.

- الساعة 10:00 الانطلاق من كفر قرع.

- الساعة 11:00 الانطلاق بالتوازي من مفرق إيال (الطيرة – الطيبة) ومن اللد، ومفرق السقاطي في النقب.

- الساعة 12:00 التقاء القافلة كاملة في مفرق اللطرون لتتجه إلى القدس.