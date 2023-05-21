معتقلو هبة الكرامة: إطلاق سراح بشروط مقيدة لأيهم سطيلي من عكا

قال المحامي الموكل بالدفاع عن سطيلي، خالد محاجنة، لـ"عرب 48"، إنه "تم إطلاق سراح موكلي بشروط مقيدة وهي الإبعاد عن مدينة عكا لمدة أسبوع، ودفع غرامة مالية قدرها 2500 شيكل، وعدم السفر لخارج البلاد لمدة ستة أشهر".

أطلقت السلطات الإسرائيلية اليوم، الأحد، سراح الشاب أيهم سطيلي (20 عاما) من عكا، بعد اعتقاله في 30 من نيسان/ أبريل 2023 على خلفية أحداث هبة الكرامة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن سطيلي، خالد محاجنة، لـ"عرب 48"، إنه "تم إطلاق سراح موكلي بشروط مقيدة وهي الإبعاد عن مدينة عكا لمدة أسبوع، ودفع غرامة مالية قدرها 2500 شيكل، وعدم السفر لخارج البلاد لمدة ستة أشهر".

وأوضح المحامي أن من بين الشروط المقيدة، "عدم التواصل مع معتقلي هبة الكرامة الذين أطلق سراحهم لفترة معينة".

وذكر أنه "لم يتم تقديم لائحة اتهام ضده، ولكنه تعرض لجميع أساليب التحقيق على يد جهاز المخابرات، وفي عدة مراكز تحقيق، كالتي تعرض لها جميع معتقلو هبة الكرامة. حيث تم التحقيق ضد أيهم بشبهة المشاركة في حرق فندق أفندي في عكا، والتسبب بموت أحد النزلاء هناك".

وأضاف: "تعرض موكلي للاعتقال بالرغم من مرور عامين على هبة الكرامة، إذ أن جهاز الشرطة والمخابرات مستمر بملاحقة أبناء الداخل، فبالرغم من محاكمة مئات الشباب، وإصدار أحكام عالية ورادعة بحقهم، إلا أن ذلك لم يرق لجهاز المخابرات الذي يواصل ملاحقة أبناء الداخل، وبخاصة في مدينة عكا، على خلفية أحداث هبة الكرامة".