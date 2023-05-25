اعتقال 18 مشتبهًا وضبط أسلحة في كفر كنا والناصرة

داهمت الشرطة عددا من المنازل في كفر كنا والناصرة، وجرى "ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على 18 مشتبهًا بهم".

اعتقلت الشرطة 18 مشتبهًا وقالت إنها ضبطت أسلحة في كفر كنا والناصرة وذخائر.

ووفقا للشرطة، اليوم الخميس، فإن "أفراد شرطة الشمال و400 محارب من حرس الحدود داهموا عددًا كبيرًا من الأهداف في كفر كنا والناصرة، حيث تمّ ضبط أسلحة وذخائر وإلقاء القبض على 18 مشتبهًا بهم".

وأضافت أنه "أثناء نشاط واسع النطاق قام به أفراد شرطة الشمال ومحاربو حرس الحدود في مدينة الناصرة وكفر كنا وقرية صندلة، قامت القوات بمداهمة عدة أهداف بالتعاون مع سلطات تطبيق القانون المدني".

وأشارت إلى أنه "أثناء نشاط القوات تمّ ضبط: ️في مدينة الناصرة، تم ضبط سلاح من نوع كلاشينكوف، رشاش (كارلو)، أمشاط ذخيرة وقنابل يدوية وأنواع مختلفة من الذخيرة منذ فترة وجيزة. تمّ القبض على 6 من المشتبه بهم في مكان الحادث. وخلال نشاط تفتيش في كفر كنا، تمّ ضبط مسدس من نوع (إيرسوفت). وفي قرية صندلة، تمّ تطبيق القانون بالتعاون مع سلطات تطبيق القانون المدني، حيث تمّ توقيف 9 مشتبهين بشبهة أعمال شغب وتمّ تحرير مخالفات بقيمة 130,000 ألف شيكل لمحلات تجارية تعمل بشكل مخالف للقانون. في نشاط لوحدة المرور في مدينة الناصرة، تمّ تحرير ما يقارب 100 مخالفة مرورية مهددة للحياة، بما في ذلك إلغاء استعمال مركبات".

وختمت بالقول إن "مكافحة الجريمة على رأس أولويات الشرطة وحرس الحدود، حيث يتمّ نشر العديد من القوات في المنطقة بشكل علني وسري بهدف منع الجرائم وكشفها. نتعامل مع حوادث العنف بجدية بالغة، وسنواصل استثمار الموارد والقوى والوسائل في مكافحة الجريمة من أجل سلامة وأمن المواطنين".