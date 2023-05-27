رهط: مصابان بحالة متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار

مصابان ببحالة متوسطة جريمة إطلاق نار في حي الفرات في مدينة رهط.

من مكان إطلاق النار في رهط

أُصيب شخصان بجراح متوسطة إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط جنوبي البلاد.

ووقعت جريمة إطلاق النار في حي الفرات في المدينة، وفق الشهود.

وشخّص طاقم الإسعاف لدى وصوله مكان الجريمة، الإصابتين بين خطيرة ومتوسطة، إلا أنه المصابين تلقوا العلاج اللازم في المكان حيث أُصيبا بالأطراف السفلية من الجسد.

ونُقلا إلى مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع لاستكمال العلاج.

الجمعة: جرائم إطلاق نار؛ 3 مصابين بينهم طفل في أم الفحم وجديدة المكر

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل (5 سنوات) بجروح في جريمتي إطلاق نار منفصلتين ارتكبتا في أم الفحم وجديدة المكر، أمس الجمعة.

وفي التفاصيل، فإن شابا، في العشرينيات من عمره، وطفلا أصيبا من جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في حي الجبارين بأم الفحم.

ووصفت جروح الشاب بالمتوسطة بينما الطفل بالطفيفة، وقد أحيلا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي جديدة المكر، أصيب شاب (22 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.