وقفة احتجاجية وتمديد اعتقال قاتل الشهيد ديار العمري للأحد المقبل

نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة في مدينة الناصرة، اليوم الأحد، تزامنا مع جلسة تمديد اعتقال قاتل الشهيد ديار العمري من قرية صندلة.

من الوقفة الاحتجاجية بالناصرة، اليوم (عرب 48)

نظمت عائلة الشهيد ديار العمري وأهالي قريته صندلة وقفة احتجاجية غاضبة أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، صباح اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع جلسة المحكمة لتمديد اعتقال القاتل، دنيس موكين، من بلدة "غان نير".

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد العمري والعلم الفلسطيني، وارتدوا لباسا أسود تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورددوا هتافات تمجد الشهيد وأخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.

القاتل في المحكمة، اليوم (عرب 48)

وجرت الوقفة الاحتجاجية وسط حراسة مشددة على مبنى المحكمة من قبل عناصر الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

وفي قاعة المحكمة، صرخت عائلة ديار العمري بوجه القاتل "قتلت لنا العائلة"، وتوقفت جلسة المحكمة إثر ذلك، ثم استأنفت الجلسة.

وقال أحمد العمري، والد الشهيد ديار، إنه "ليس هناك أصعب من أن تشاهد قاتل ابنك يقف أمامك".

ومددت المحكمة للمرة الرابعة، اليوم، اعتقال دنيس بوكين (32 عاما) من بلدة "غان نير"، قاتل الشاب ديار العمري (20 عاما) من قرية صندلة، لمدة 7 أيام على ذمة التحقيق في الجريمة.

وكانت المحكمة قد مددت يوم الأحد الماضي، للمرة الثالثة، اعتقال القاتل لغاية اليوم.

ووفقا للادعاء فإن القاتل كان يقود السيارة بدون رخصة (رخصته مسحوبة) وتحت تأثير الكحول، وليس من أصحاب السوابق الجنائية.

وأثبت توثيق مصور اعتداء المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم القاتل على إطلاق النار عليه وقتله في المكان.

وزعم القاتل وهو جندي سابق في وحدة "غولاني" بالجيش الإسرائيلي وقد عاد قبل أيام من خدمته كجندي احتياط، خلال التحقيق معه أنه "أطلق النار على عمري دفاعا عن النفس"، مدعيا أنه "تعرض لاعتداء وأطلق النار بعدما شعر بالخطر على حياته"؛ وذلك حسبما نقلت مصادر إسرائيلية.

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الشهيد ديار العمري (20 عاما)، في بلدة صندلة، عصر يوم الأحد الموافق 7 أيار/ مايو 2023، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وشهدت القرية في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب العمري، برصاص الشاب اليهودي بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء يوم السبت الموافق 6 أيار/ مايو 2023.