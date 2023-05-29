معتقلو هبة الكرامة: إطلاق سراح آسي حوراني من عكا بشروط مقيّدة

قالت منيرة خطيب، ابنة حوراني لـ"عرب 48": "تم إطلاق سراح أبي بشروط مقيدة، وهي: الإبعاد عن مدينة عكا، ووضع قيد إلكتروني، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة".

أطلقت السلطات الإسرائيلية، الإثنين، سراح آسي حوراني (52 عاما) من عكا، والذي كان مُعتقلا بزعم مشاركته في اعتداء على مواطن يهودي، خلال أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وكان حوراني قد سلّم نفسه للشرطة في 27 من كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بعد أن وصلت عدة مرات، لاعتقاله، بزعم المشاركة في اعتداء، أثناء أحداث هبة الكرامة.

وقالت منيرة خطيب، ابنة حوراني لـ"عرب 48": "تم إطلاق سراح أبي بشروط مقيدة، وهي: الإبعاد عن مدينة عكا، ووضع قيد إلكتروني، ودفع كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة".

واشتكت خطيب أوضاع عائلات معتقلي هبة الكرامة، قائلة إن أفرادها " يعانون الكثير، ولا يخفى على أحد قرار بعض معتقلي هبة الكرامة؛ البقاء في السجن بدلا من الخروح للحبس المنزلي، حتى انتهاء إجراءات التحقيق، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها عائلات معتقلي الهبة، وللأسف اضطرت العائلة لاستدانة مبلغ 20 ألف شيكل لدفع الكفالة المالية التي فرضتها المحكمة على والدي، حتى يتم إطلاق سراحه".

وذكرت أن "عائلات معتقلي هبة الكرامة تواجه تحديات صعبة، بدون مساندة من أي مؤسسة، أو قيادة عربية".

وكانت النيابة العامة، قد قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا، في 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، لائحة اتهام ضد حوارني، بزعم المشاركة في الاعتداء على مواطن يهودي، خلال أحداث الهبة.