تقديم لائحة اتهام ضد شرطيّ عربيّ "سرق أسلحة من الشرطة وتاجر بها"

بحسب لائحة الاتهام، "تجنّد المتهم قبل نحو عامين في ’حرس الحدود’، ومن خلال خدمته العسكرية، تمكّن المتهم من الوصول إلى معدّات الشرطة، والأسلحة والذخيرة، واستغل ذلك لسرقة أسلحة الشرطة في عدة مناسبات، مثل القنابل الصوتية، وأجهزة الرؤية الليلية".

قدّم وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة ("ماحاش")، اليوم الخميس، إلى المحكمة المركزية في القدس، لائحة اتهام ضد شرطيّ عربيّ، سرق أسلحة من الشرطة وتاجر بها.

وبحسب لائحة الاتهام، "تجنّد المتهم قبل نحو عامين في ’حرس الحدود’، ومن خلال خدمته العسكرية، تمكّن المتهم من الوصول إلى معدّات الشرطة، والأسلحة والذخيرة، واستغل ذلك لسرقة أسلحة الشرطة في عدة مناسبات، مثل القنابل الصوتية، وأجهزة الرؤية الليلية".

ووفق ما ذكرت الشرطة في بيان أصدرته، اليوم الخميس، فإنه "في إحدى المرّات، لجأ (المتهم) حتى إلى شرطي يعرفه، وطلب منه سرقة رصاص من عيار 9 ملم من الشرطة".

وأضاف البيان أنه "في بعض المرات، قام ببيع الأسلحة والتجارة بها وحصل على النقود. بالإضافة إلى ذلك، اعتاد المتهم على الاتصال بأطراف مختلفة، وحاول عقد صفقات معهم بالأسلحة، بما في ذلك وسائل القتال البوليسية".

وبحسب لائحة الاتهام، "أطلق المتهم النار من سلاح في منطقة سكنية، أو على مقربة من الناس، وفي بعض الحالات سجّل المتهم إطلاق النار وشاركه مع أقاربه. بالإضافة إلى ذلك، فقد تعاطى المتهم المخدرات في بعض المرّات أثناء وجوده (تأديته) في الخدمة العسكرية".

وطلبت "ماحاش" من المحكمة، "الأمر بحبس المتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدّه".