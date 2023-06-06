حيفا: إصابة حرجة لشاب دهسته حافلة

أسفر حادث دهس في مدينة حيفا عن إصابة شاب (32 عاما) بجروح وصفت بأنها حرجة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شاب، يبلغ 32 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضه للدهس تحت عجلات حافلة في البلدة التحتى بمدينة حيفا، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا حرجة في منطقة الرأس.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج.

وجاء عن المستشفى أن "الشاب وصل إلى قسم الطوارئ بحالة خطيرة جدا، وفي أعقاب ذلك جرى إدخاله لغرفة العمليات".

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.