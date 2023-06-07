العثور على جثة امرأة في بلدة "حريش" بوادي عارة

باشرت الشرطة التحقيق في الملابسات، ووصل محققو المختبر الجنائي إلى المكان، وبدأوا في جمع الأدلة بينما كانت الشرطة تحاول العثور على الكاميرات الأمنية وفي نفس الوقت تم فتح تحقيق بهدف تعقب المشتبه بهم.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير الشرطة)

عثر عمال البلدية في"حريش"، صباح اليوم الأربعاء، على جثة امرأة (86 عاما) داخل غرفة لجمع القمامة في البلدة الواقعة بمنطقة حيفا، وتحديدا جنوب وادي عارة وشرق الطريق السريع 6.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (شارون) تلقى، الساعة 06:29، بلاغا عن العثور على امرأة فاقدة للوعي داخل مخزن بإحدى البنايات في حريش، وعليه وصلت الطواقم الطبية إلى المكان ووجدت المرأة بدون علامات حياة، وتمّ إقرار وفاتها على الفور".

وقالت مسعفة من "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما وصلنا إلى مكان الحادث، رأينا المرأة مستلقية فاقدًا للوعي، بدون نبض وبدون تنفس. أجرينا الفحوصات وللأسف كان علينا إقرار وفاتها ".

وباشرت الشرطة التحقيق في الملابسات، ووصل محققو المختبر الجنائي إلى المكان، وبدأوا في جمع الأدلة بينما كانت الشرطة تحاول العثور على الكاميرات الأمنية وفي نفس الوقت تم فتح تحقيق بهدف تعقب المشتبه بهم.

ووفقا للشرطة فإنه "عثرت الشرطة، صباح اليوم، على جثة سيدة داخل مخزن في بلدة حريش، وعليه باشرت الشرطة بالتحقيق بملابسات الحادثة".

وعلى ما يبدو، يدور الحديث حول جريمة قتل على خلفية جنائية، وتحقق الشرطة في مختلف الاتجاهات.