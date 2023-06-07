تصريح ادعاء ضد قاتل ديار العمري وتمديد اعتقاله لغاية الأحد

تصريح الادعاء الذي قدمته الشرطة، اليوم، خلال جلسة تمديد الاعتقال سيُمكّن النيابة من طلب فرض الحبس المؤبد على القاتل، إذا تمت إدانته باقتراف جريمة القتل.

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في الناصرة، اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء ضد دنيس بوكين (32 عاما) من بلدة "غان نير"، قاتل الشاب ديار العمري (20 عاما) من قرية صندلة، تمهيدا لتقديم لائحة اتهام، خلال الأيام المقبلة، تنسب إليه القتل المتعمد. ومددت اعتقاله لغاية يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن تشمل لائحة الاتهام ضد موكين، قتل العمري عمدا في الشهر الماضي، إضافة إلى قيادة السيارة وهو ثمل، ورخصته مسحوبة، وارتكابه مخالفات أخرى.

وبحسب التقديرات فإن تصريح الادعاء الذي قدمته الشرطة، اليوم، خلال جلسة تمديد الاعتقال سيُمكّن النيابة من طلب فرض الحبس المؤبد على القاتل، إذا تمت إدانته باقتراف جريمة القتل.

وفي المقابل، شارك العشرات من عائلة الشهيد العمري وأهالي قريته صندلة، في وقفة احتجاجية غاضبة، للمرة الخامسة على التوالي، أمام مبنى المحكمة المركزية في الناصرة، تزامنا مع جلسة المحكمة لتمديد اعتقال القاتل.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهيد العمري والعلم الفلسطيني، وارتدوا ملابس سوداء تعبيرا عن حزنهم على جريمة قتل ابنهم، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات ورددوا هتافات تمجد الشهيد وأخرى تدعو لإنزال أشد العقاب بحق القاتل.

من الوقفة الاحتجاجية بالناصرة، اليوم (تصوير رشاد العمري)

وكانت المحكمة في الناصرة قد مددت، للمرة الخامسة، يوم الأحد الماضي، اعتقال القاتل بوكين، لغاية اليوم الأربعاء، على ذمة التحقيق في الجريمة.

ووفقا للادعاء فإن القاتل كان يقود السيارة بدون رخصة (رخصته مسحوبة) وتحت تأثير الكحول.

وأثبت توثيق مصور اعتداء المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم القاتل على إطلاق النار عليه وقتله في المكان.

وزعم القاتل وهو جندي سابق في وحدة "غولاني" بالجيش الإسرائيلي وقد عاد قبل أيام من خدمته كجندي احتياط، خلال التحقيق معه أنه "أطلق النار على عمري دفاعا عن النفس"، مدعيا أنه "تعرض لاعتداء وأطلق النار بعدما شعر بالخطر على حياته"؛ وذلك حسبما نقلت مصادر إسرائيلية.

وكان الآلاف قد شيعوا جثمان الشهيد ديار العمري (20 عاما)، في بلدة صندلة، عصر يوم الأحد الموافق 7 أيار/ مايو 2023، ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية.

وشهدت القرية في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، احتجاجا على جريمة قتل ابنها الشاب العمري، برصاص الشاب اليهودي بعد عراك بالأيدي بينهما بالقرب من القرية، مساء يوم السبت الموافق 6 أيار/ مايو 2023.