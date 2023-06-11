الطلاب العرب يتظاهرون في الجامعات ضد الجريمة وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية

نظمت الحركة الطلابية وقفات في جامعة حيفا وجامعة تل أبيب والجامعة العبرية بالقدس، قبل ظهر اليوم، للضغط على السلطات الإسرائيلية من أجل القيام بعملها تجاه المجتمع العربي في توفير الأمن والأمان واجتثاث العنف والجريمة.

من الوقفة الاحتجاجية أمام جامعة تل أبيب، اليوم (عرب 48)

نظمت الحركة الطلابية تظاهرات، اليوم الأحد، في جامعة حيفا وجامعة تل أبيب والجامعة العبرية بالقدس، احتجاجا على جرائم القتل في المجتمع العربي وتواطؤ المؤسسة الإسرائيلية.

وفي الجامعات، شاركت مجموعات من طلاب العرب، اليوم، في الوقفات الاحتجاجية، وذلك رفضًا للجريمة المتفشية في المجتمع العربي، وضد تواطؤ الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية في مكافحة العنف والجريمة.

ورفع الطلبة المشاركون في الوقفات الاحتجاجية العلم الفلسطيني إلى جانب اللافتات التي كتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات تطالب الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية بالعمل على مكافحة الجريمة وعدم التواطؤ معها، بينها "الدم العربي مش رخيص"، و"نعم نتحمل المسؤولية ونواجه بمسؤولية"، و"الشرطة شريكة في الجريمة".

وقال الطالب نمر أبو أحمد لـ"عرب 48" إن "الحكومة ومعها الشرطة هي المسؤولة عن كل ما يجري في المجتمع العربي، هي أساسا أصل الورطة".

وأضاف أن "الشرطة هي التي تحمي المنظمات الإجرامية. كيف لهذه المنظمات الإجرامية أن تعمل من داخل السجون؟ هذا يدل على أن الشرطة تعطيهم الحرية".