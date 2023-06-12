طلاب الطب من البلاد في جورجيا يتظاهرون أمام سفارة أوكرانيا

قال طالب الطب البشري في جورجيا، جواد أحمد ياسين بكري من بلدة البعنة، لـ"عرب 48" إنه "نظمنا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأوكرانية في جورجيا، وذلك للمطالبة بإجراء امتحان كروك 2 في الدولة التي نتواجد بها".

تظاهر عدد من طلاب الطب البشري العرب في جورجيا، اليوم الإثنين، أمام السفارة الأوكرانية في العاصمة الجورجية، تبليسي، وذلك احتجاجًا على الشروط التعجيزية التي وضعتها مراكز امتحانات "كروك 2" للطلاب العرب والأجانب الذين انتقلوا للدراسة من أوكرانيا إلى دول أخرى ومنها جورجيا بفعل الحرب الروسية- الأوكرانية.

ومن المفترض أن يتقدم نحو 280 طالبا وطالبة طب بشري من الطلاب العرب من أراضي 48، الذين درسوا في الجامعات الأوكرانية وانتقلوا إلى جورجيا بسبب الحرب، إذ سيتخرج الطلبة هذا العام والعام المقبل من جامعات جورجيا المختلفة، على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجههم.

وقال طالب الطب البشري في جورجيا، جواد أحمد ياسين بكري من بلدة البعنة، لـ"عرب 48" إنه "نظمنا، صباح اليوم، وقفة احتجاجية أمام السفارة الأوكرانية في جورجيا، وذلك للمطالبة بإجراء امتحان كروك 2 في الدولة التي نتواجد بها، خاصةً وأننا لا يمكن أن نتخرج دون إجراء هذا الامتحان التابع لشروط التخرج من جامعات أوكرانيا، وبعد انتقالنا إلى جورجيا كان اتفاق بإجراء الامتحان في جورجيا، لكن صُدمنا بأن مراكز امتحانات كروك 2، حددت عدد المقاعد للمتقدمين للامتحان في جورجيا بـ30 مقعدًا، وهذا غير منطقي لأنه يوجد مئات الطلاب انتقلوا للدراسة في جورجيا بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا ".

طالب الطب جواد بكري

وأضاف أنه "توجهنا إلى المسؤولين في مراكز كروك 2 وكان ردهم التوجه لدولة أخرى لإجراء الامتحان، وهذا الرد صعب جدًا على الطلاب خاصةً أنه يوجد قسم كبير من الطلاب لا يستطيعون السفر إلى دول أخرى لإجراء الامتحان، أضف إلى ذلك التكاليف التي سيتكبدها الطلاب من سفر وفنادق عدا عن التسجيل للامتحان".

وأشار بكري إلى أنه "انتقلنا للدراسة في تبليسي باتفاق بين الجامعات في أوكرانيا وجورجيا، وشمل الاتفاق مراكز كروك سنتر، لذلك عليهم إيجاد حلول للطلاب الذين أخذوا الموافقة قبل الانتقال وقاموا بكل الإجراءات اللازمة من أجل الانتقال".

وأكد أن "انتقال الطلاب للدراسة من أوكرانيا إلى جورجيا، جاء بسبب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ونحن طلاب الطب البشري في هذه الدفعة من الداخل الفلسطيني يصل عددنا تقريبًا إلى 280 طالبًا وطالبة، عدا عن الطلاب الأجانب الذين يشملهم هذا الامتحان أيضًا. مراكز كروك 2 خصصت فقط 30 مقعدًا لكل الطلاب العرب والأجانب، ويصل عددهم إلى آلالاف الطلاب، وهذا غير منطقي أبدًا بأن يتم تخصيص 30 مقعدًا لآلاف الطلاب".

وختم بكري حديثه بالقول إن "جميع المقاعد التي تم فتحها اكتمل العدد بها، الأمر الذي أدى إلى عدم مقدرة معظم الطلاب على حجز مقاعد لتقديم الامتحان، ودون هذا الامتحان لا يمكن للطلاب أن يتخرجوا من الجامعات وتحقيق الحلم الذي عملوا على تحقيقه سنوات طويلة، لذلك نطالب كل شخص بإمكانه مساعدتنا ألا يقصّر بذلك ويساعدنا حتى نحقق الحلم".