اعتقال شابة من طرعان ظهرت تلوح بمسدسين في شريط فيديو

عثرت الشرطة على مقطع فيديو تحمل فيه شقيقة شاب معتقل مسدسين أحدهما كالذي ضُبط في حوزة أخيها، كما تم اعتقالها وتمديد حبسها منذ ذلك الحين.

اعتقلت الشرطة شابة من طرعان، حديثا، بشبهة حيازة واستخدام سلاح، بعد أن ظهرت تلوح بمسدسين في شريط فيديو.

وجاء في التفاصيل، عقب اعتقال شاب (21 عاما) من طرعان للاشتباه بإطلاق النار بالقرب من المقبرة في القرية، عثر محققو الشرطة على مقطع فيديو تحمل فيه شقيقته مسدسين أحدهما كالذي ضُبط في حوزة أخيها، كما تم اعتقالها وتمديد حبسها منذ ذلك الحين.

وفي حادثة أخرى في منطقة الجليل، شمالي البلاد، تشير إلى دخول النساء أيضا في دائرة العنف في المجتمع العربي، وثقت كاميرة للمراقبة في شريط فيديو امرأة تقود دراجة كهربائية، وهي تطلق النار على مبنى في إحدى البلدات في الجليل. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هذه الحادثة.

(تصوير الشرطة)

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا، في بداية الحدث، عن إطلاق نار بالقرب من المقبرة في طرعان. وتم التعرف على المشتبه به المسلح، البالغ من العمر 21 عاما، والذي فرّ من مكان الحادث سيرا على الأقدام. في نهاية مطاردة بوليسية، تم اعتقاله وضبط مسدس في طريقه للفرار.

وأضافت الشرطة أنها مع تطور التحقيق تمكنت من تعقب مقطع فيديو تم فيه تصوير شقيقة المشتبه به، البالغة من العمر 22 عاما، وهي تحمل مسدسين، يشتبه في أن أحدهما هو نفس المسدس الذي تم الاستيلاء عليه من شقيقها. وتم القبض عليها، يوم الأربعاء الماضي، وتم تمديد حبسها منذ ذلك الحين.

يذكر أن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 96 قتيلا، بينهم 6 نساء وشابة وطفلان.