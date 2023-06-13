الطيبة: تعديلات في لوائح اتهام وجهت لشبان على خلفية هبة الكرامة

أشار المحامي عبيد إلى أن "هذا التعديل على بنود الاتهام من أجله أن يخفف العقوبة على المعتقلين وخصوصا في ما يتعلق بإصدار الأحكام بحقهم، كما سيقرب من إنهاء الملف في الوقت القريب".

عدلت النيابة العامة الإسرائيلية بنودا في لوائح اتهام وجهت لستة شبان من مدينة الطيبة على خلفية هبة الكرامة، بعدما نسبت إليهم الضلوع في محاولة قتل عناصر شرطة أثناء الاحتجاجات في أيار/ مايو 2021.

وتوصلت النيابة العامة إلى اتفاق مع طاقم الدفاع عن المعتقلين لتعديل لوائح الاتهام، إذ جرى تخفيف بعض البنود تمهيدا لإصدار الأحكام بحقهم خلال الأسابيع القريبة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية بمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" قد اعتقلت الشبان فيما جرى تمديد اعتقالهم مرة تلو الأخرى، وشملت لوائح الاتهام التي قدمت في أيلول/ سبتمبر الماضي تهما أمنية، إذ ادعت النيابة العامة أن المخالفات التي ارتكبها الشبان خلال الاحتجاجات في الطيبة على خلفية هبة الكرامة جاءت بـ"دوافع أمنية" منها إطلاق النار على عناصر شرطة في محاولة لقتلهم.

وقال المحامي تامر عبيد الموكل بالدفاع عن المتهم المركزي في الملف علاء جبالي، لـ"عرب 48"، إن "النيابة العامة وافقت على تعديل بنود الاتهام للمعتقلين في هذا الملف، بعد أن قدمنا أدلة كثيرة تفيد برواية مضادة لرواية الشرطة والشاباك".

وأشار إلى أن "هذا التعديل على بنود الاتهام من أجله أن يخفف العقوبة على المعتقلين وخصوصا في ما يتعلق بإصدار الأحكام بحقهم، كما سيقرب من إنهاء الملف في الوقت القريب الأمر الذي سيخفف من شروط الاعتقال عليهم".

وختم عبيد بالقول إن "النيابة العامة في البداية كانت تتحدث عن أحكام قاسية، ولكن مع مرور الوقت وتقديم ادعاءاتنا في الدفاع عن المعتقلين بدأ الأمر يتغير، وبعد تعديل بنود الاتهام تغيرت مطالب النيابة العامة للأفضل لصالح المعتقلين".