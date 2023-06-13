وقفة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة في كرميئيل

الطالبة إيمان عمري: "من المهم إشراك شريحة الطلاب الجامعيين العرب في الاحتجاج ضد الجريمة، لأن صوتهم مسموع بالمجتمع وخاصة لدى شريحة الشباب، كونهم يتعلمون بالجامعات ويختلطون مع أشخاص كُثر".

من الوقفة الاحتجاجية في كرميئيل، اليوم

شارك عدد من الطلاب العرب في كلية "براودة" بمدينة كرميئيل في منطقة الشاغور، صباح اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بحرم الكلية ضد العنف والجريمة في المجتمع العربي وتواطؤ الشرطة.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها شعارات احتجاجية ضد انتشار الجريمة وعدم ردع المجرمين من قبل الشرطة، كتب على بعضها "الدم العربي مش رخيص" و"الصمت يساوي القتل".

وقالت الطالبة إيمان عمري لـ"عرب 48" إنه "من المهم إشراك شريحة الطلاب الجامعيين العرب في الاحتجاج ضد الجريمة، لأن صوتهم مسموع بالمجتمع وخاصة لدى شريحة الشباب، كونهم يتعلمون بالجامعات ويختلطون مع أشخاص كُثر".

وأضافت أنه، "يجب أن تسمع الناس صوتنا حتى وإن كان خافتا، ومن الواجب أن يكون هناك صوت مضاد لصوت الرصاص كي يرى الشباب أن هناك أصواتا أخرى غير أصوات الجريمة التي تطغى علينا".

وحمّلت العمري الشرطة مسؤولية تفشي الجريمة، مشيرة إلى أن "الشرطة التي سمحت بانتشار السلاح وأغمضت عينها عنه، كذلك سمحت لانتشار السوق السوداء حيث أغرقت المجتمع ومظاهر أخرى بسبب تواطؤ الشرطة مع العصابات، الأمر الذي أوصلنا اليوم إلى انتشار غير مسبوق للجريمة".