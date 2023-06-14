جفرا - التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب تختتم نشاطها بفيلم "حمى البحر المتوسط"

جفرا: "وجود طلابنا معنا مساء البارحة يبعثُ فينا الأمل، ويؤكد أننا شعب يحبُ الحياة إذا ما استطاعَ إليها سبيلًا، ويؤكد أننا نختارُ الحياةَ على الموت، وننصرُ الأمل عندما يهيمنُ اليأسُ، ونتحدى كل شيء لنستمرَ في الحلم معًا..".

اختتمت جفرا - التجمّع الطلابيّ في جامعة تل أبيب نشاطاتها، أمس الثلاثاء، في أمسية عرض فيلم "حمّى البحر المتوسّط" بحضور طلّابي واسع.

فيلم "حمى البحر المتوسط" من إخراجِ وكتابةِ ابنةُ الناصرة مها الحاج، وبطولةِ عامر حليحل ابن الجش وأشرف فرح ابن حيفا، وإنتاجِ باهر إغباريّة ابن أم الفحم.

وقالت جفرا إن "وجود طلابنا معنا مساء البارحة يبعثُ فينا الأمل، ويؤكد أننا شعب يحبُ الحياة إذا ما استطاعَ إليها سبيلًا، ويؤكد أننا نختارُ الحياةَ على الموت، وننصرُ الأمل عندما يهيمنُ اليأسُ، ونتحدى كل شيء لنستمرَ في الحلم معًا بمستقبل أفضلَ لنا ولشعبنا رغم كل العوائق".

وأضافت أنه "نودّ أن نشكر مشاركتكم معنا مساء البارحة، ومشاركتكن في نشاطات جفرا المختلفة والمتعددة، فنحن مدينون لكم على هذه الثقة الكبيرة التي منحتمونا وتمنحونا إياها، ونأمل أن نبقى على قدر من المسؤولية والثقة وعلى العهدّ. نتمنّى لكم، ولكن جميعًا النجاح الباهر في الامتحانات لتكونوا خير سفراء، لشعبنا ومجتمعنا".

وبعد انتهاء عرض الفيلم، اجتمع كادر جفرا، واحتفى سويةً باختتام العام الدراسيّ الحافل بالعمل والنشاطات الثقافيّة والسياسيّة المهمّة، والتي تهدف وتهتم برفع الوعي الوطني لدى الطالب الفلسطيني، والتي حققت نجاحات كبيرة وملموسة.

وختمت جفرا بالقول "أخيرًا نشكر شركة الإنتاج (مجدل للأفلام) والمخرجة مها حاج على تعاونهم معنا ودعمهم لنشاطنا. نلقاكم العام القادم بنشاطات قادمة".