اتهام شاب من حورة بالاعتداء على شقيقته

"المتهم اعتدى على شقيقته بسبب رفضها العمل في المكان، فقد قدم إلى المكان وانهال بالضرب بواسطة اللكمات على رأسها، ومن ثم شدها من شعرها وأوقعها أرضا وجرّها على الأرض وضرب رأسها بالأرض. بعد ذلك قام بإلقاء مزهرية على رأسها".

قدمت نيابة الشرطة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، أمس الأربعاء، لائحة اتهام ضد شاب من قرية حورة مرفقة بطلب توقيفه لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية، نسبت إليه الاعتداء وإلحاق الأذى الجسدي لشقيقته، ما استدعى تلقيها العلاج الطبي في المستشفى.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه جرى "تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان القرية بتهمة الاعتداء على شقيقته صاحبة محل، والتسبب لها بإصابات. شرطة لواء الجنوب ألقت القبض على المشتبه به بالقرب من مكان الحادث، وأحالته للتحقيق في مديرية النقب".

وأضافت أن "التحقيق بيّن أن المتهم اعتدى على شقيقته بسبب رفضها العمل في المكان، فقد قدم إلى المكان وانهال بالضرب بواسطة اللكمات على رأسها، ومن ثم شدها من شعرها وأوقعها أرضا وجرّها على الأرض وضرب رأسها بالأرض. بعد ذلك قام بإلقاء مزهرية على رأسها، حتى تدخل المارة ومنعوا منه أن يواصل من بضربها".

وختمت الشرطة بالقول إنه "إثر الاعتداء، أصيبت الضحية في رأسها بما فيه جرح فوق عينها الذي تطلب تلقي العلاج الطبي في مستشفى (سوروكا). مع نهاية التحقيق، قدمت النيابة الشرطية في مديرية النقب يوم أمس، لائحة اتهام ضد المشتبه مرفقة بطلب توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية بتهمة الاعتداء وإلحاق الأذى الجسدي الفعلي، مما استدعى تلقي العلاج الطبي".