اعتقال مشتبه بإحراق سيارة شقيقته في قرية السيد

جرى اعتقال المشتبه (21 عامًا) واقتادته الشرطة للتحقيق، وسيتم تقديمه لمحكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، بطلب تمديد اعتقاله.

اعتقلت الشرطة شابا من قرية السيد في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة إحراق سيارة شقيقته، دون الإفصاح عن السبب.

ووفقا لادعاء الشرطة، اليوم الأحد، فإنه "في تاريخ 16.06.23 في ساعات الظهيرة، تلقت الشرطة بلاغًا من مواطنة من حورة عن احتراق سيارتها أثناء تواجدها في بلدة السيد. أفراد الشرطة وصلوا للمكان وباشروا التحقيق، وخلال جمع الأدلة، تم اعتقال شقيقها بشبهة إحراق السيارة".

وأضافت أن "المشتبه (21 عامًا) تم اعتقاله للتحقيق، وسيتم تقديمه لمحكمة الصلح في بئر السبع، اليوم، بطلب تمديد اعتقاله".