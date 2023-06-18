قائمة عربيّة موحَّدة تخوض انتخابات المجلس القطريّ لنقابة المحامين في ظلّ "تحديات" ماثلة

المحامي خلايلة: "درب الكرامة والنزاهة"، هي القائمة العربية التي تشمل كل المحامين العرب، وهي بالأساس قائمة المحامين العرب لانتخابات نقابة المحامين، وإلى جانب خوض القائمة للانتخابات القطرية، فإنها تخوض الانتخابات أيضا على مستوى الألوية.

تُجرى بعد غد، الثلاثاء، انتخابات المجلس القطري لنقابة المحامين، بمشاركة قائمة "درب الكرامة والنزاهة"، وهي القائمة العربية الموحدة، التي تمثّل المحامين العرب، ويرأسها المحامي وائل خلايلة، وتسعى إلى مواجهة "التحديات، في هذه الفترة وفي هذه الظروف".

وأجرى موقع "عرب 48" الحوار التالي مع المحامي وائل خلايلة، بشأن انتخابات نقابة المحامين القطرية، والتي تضمّ 44 عضوا، ويتنافس على رئاستها أربعة مرشحين، أبرزهم ممثل تيار ما يُسمّى اليسار، عميت بيخر، والمرشَّح الأبرز عن التيار اليمينيّ، إيفي نافيه.

رئيس قائمة "درب الكرامة والنزاهة"، المحامي خلايلة

"عرب 48": هل هذه هي المرّة الأولى التي تخوض فيها قائمة عربيّة موحّدة، انتخابات نقابة المحامين القطريّة؟

المحامي خلايلة: "درب الكرامة والنزاهة"، هي القائمة العربية التي تشمل كل المحامين العرب، وهي بالأساس قائمة المحامين العرب لانتخابات نقابة المحامين، وإلى جانب خوض القائمة للانتخابات القطرية، فإنها تخوض الانتخابات أيضا على مستوى الألوية؛ الشمال وحيفا والقدس، فبعد أن كنا في الماضي نخوض هذه الانتخابات مشتتين في قائمتين، أو ثلاث قوائم، قررنا في هذه الدورة الانتخابية، تشكيل قائمة واحدة وموحدة وشاملة، لكل المحامين العرب في جميع الألوية، وكذلك للمجلس القطري لنقابة المحامين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن القائمة تخوض الانتخابات للواء القدس، تحت اسم "نزاهة المهنة وحقوق الإنسان".

"عرب 48": القائمة في لواء الشمال تحمل اسم قائمة "معا"، وهي جزء من قائمة "درب الكرامة والنزاهة" أيضا، أليس كذلك؟

خلايلة: في لواء الشمال تم هذا العام انتخاب الزميل محمد نعامنة، رئيسا للواء بالتزكية، ولن تُجرى يوم الثلاثاء، انتخابات لرئاسة لواء الشمال، وإنما ستقتصر الانتخابات في لواء الشمال على المجلس القطري للنقابة، وعلى رئاسة النقابة، ونحن نؤيد المرشح عميت بيخر، الرئيس الحالي للنقابة.

"عرب 48": وماذا عن لواء حيفا الذي لم تحسَم فيه الانتخابات؟

خلايلة: في لواء حيفا، نحن ندعم المرشح العربي، المحامي شادي سروجي، لرئاسة اللواء. صحيح أنه يرأس قائمة منفصلة تتنافس على رئاسة لواء حيفا، وتضمّ مرشحين عربا ويهودا، لكننا ملتزمون بتأييده لرئاسة اللواء فقط، أما بالنسبة للعضوية، فنحن ندعو جميع المحامين العرب في لواء حيفا، لتأييد قائمتنا "درب الكرامة والنزاهة".

"عرب 48": كم عضوا عربيًّا يضمّ المجلس القطريّ لنقابة المحامين اليوم؟

خلايلة: يتشكّل المجلس القطري لنقابة المحامين من 44 عضوا، بينهم 8 أعضاء عرب، ولكن كتلة المحامين العرب والداعمين لها، تشكّل 10 أعضاء من أصل 44 عضوا، أي ربع الأعضاء، وهي أكبر كتلة في المجلس القطري لنقابة المحامين، ومن هنا يأتي دورنا وتأثيرنا -ما أمكن- على القرارات التي تُتَّخذ في هذا المجلس.

"عرب 48": ما أهميّة تأييد ودعم كل المحامين العرب لكم في قائمة "درب الكرامة والنزاهة"؟

خلايلة: أولا لأنها قائمة عربية، وكما يُقال: "ما حكّ جلدك مثل ظفرك"، و"الأقربون أولى بالمعروف"، ونحن كأقلية قومية ينبغي علينا أن نؤطر أنفسنا، وأن نتوحد، لكي نستطيع أن نواجه التحديات، في هذه الفترة وفي هذه الظروف تحديدا، وآمل أن تنتقل "عدوى" هذه الوحدة إلى كافة النقابات والهيئات التي تجرى فيها انتخابات، ويكفي أن ننظر إلى انتخابات الكنيست التي توحدت فيها القوى العربية تحت إطار "المشتركة"، وحصلت على تمثيل مشرّف وغير مسبوق، وحين تشتّتنا تقلّص هذا التمثيل إلى ما هو عليه اليوم، وهو ما أتاح لليمين العنصري، السيطرة على الحكومة والكنيست، وهو ما أوصلنا إلى الحالة المأساوية التي يعيشها مجتمعنا اليوم. من هنا نرى أن الوحدة، مطلب جماهيرنا العربية، ومطلب المحامين، وأنا مسرور جدا بالدور الذي قمت به من أجل تحقيق هذه الوحدة مع زملاء وناشطين آخرين من كافة الأحزاب الفاعلة على الساحة العربية.

"عرب 48": ما مدى أهمية نجاح المرشَّح بيخر برئاسة المجلس القطري لنقابة المحامين، وليس إيفي نافيه؟

خلايلة: اليوم، من المهم جدا أن يكون رئيس النقابة بأفكاره ومبادئه وتطلعاته وبرنامجه يتلاءم مع برنامجنا وتطلعاتنا ومن بين المرشحين الأربعة لرئاسة النقابة، وبعد أن عقدنا اجتماعات وأدرنا مفاوضات معهم، قررنا بشكل جماعي دعم المرشح عميت بيخر، بعد تجربتنا معه في الفترة الرئاسية الأخيرة، ومواقفه المشرّفة وتوجهه الديمقراطي والليبرالي كما نراه، ونأمل بعد انتخابه، أن نحقق سويّة أمورا كثيرة نحن نطمح إليها كمحامين عرب، لنا ولمجتمعنا العربي.

"عرب 48": هل تعتقد بأنه سيكون هنالك حسم للمعركة على الرئاسة من الجولة الأولى، بالنظر للتنافُس بين أربعة مرشحين؟

خلايلة: نعم، أنا شبه متأكد أنه سيكون هنالك حسم منذ الجولة الأولى. صحيح أن هنالك أربعة مرشحين، لكن أرى أن اثنين من المرشحين حدودهما ضعيفة جدا، وبحسب قانون الانتخابات، فإن المرشح الذي يتخطى نسبة 40%، سيفوز في الانتخابات، وفي ظل المعطيات الموجودة اليوم، أتوقع أن يتم انتخاب المرشح عميت بيخر رئيسا للنقابة، لكن هذا مجرّد توقّع.

"عرب 48": هنالك تجنّد غير مسبوق لقوى اليمين والائتلاف الحكومي لدعم مرشحيهم، ألا يقلقكم هذا الأمر؟

خلايلة: كلام سليم. صحيح، نحن نشهد في الآونة الأخيرة، تجنّد اليمين بشكل غير مسبوق لتأييد مرشحين ضد عميت بيخر، وصحيح أن جمهور المحامين يمثل كل أطياف المجتمع، لكن يبقى للمحامين الاعتبار بأنهم الطبقة المثقفة التي تعي مخاطر الانقلاب الدستوري والتشريعات العنصرية المقترحة، وأنا على ثقة أنهم سيصوتون بحسب قناعاتهم، وبحسب المبادئ التي تعلموها، ونشأوا عليها، وسيدعمون النهج المستقل والليبرالي والديمقراطي للنقابة.

"عرب 48": كيف سيؤثر نجاح المرشح عميت بيخر، على لجنة تعيين القضاة ومحاولات الانقلاب على الجهاز القضائي، أو إضعافه؟

خلايلة: الشيء المؤكد هو أن نجاح عميت بيخر سيضمن لنا الحفاظ على ممثلنا العربي في لجنة تعيين القضاة، المحامي محمد نعامنة، ووجود ممثل عربي في لجنة تعيين القضاة، ليس أمرا مفهوما ضمنا، وإنما هو مرهون بقوتنا في النقابة، ومرهون أيضا بالتحالفات داخل النقابة، وبهوية رئيس النقابة؛ ففي حال فوز عميت بيخر بالرئاسة وبتحالف كتلته مع كتلتنا ضمن أغلبية في المجلس القطري، فإننا سنتمكن في الانتخابات الداخلية، أن ننتخب المرشحين الذين يتوافقون مع خطنا ونهجنا في ما يتعلق بانتخاب ممثل لنا في لجنة تعيين القضاة، ونحن نريد لكلا الممثلين عن نقابة المحامين في لجنة تعيين القضاة أن ينسجما مع مواقفنا، وبالطبع أن يكون أحدهما هو المحامي محمد نعامنة.