انتخابات الناصرة: ثلاثة مرشحين للرئاسة وانشقاق في الجبهة

رئيس بلدية الناصرة علي سلّام، ومرشح الجبهة شريف زعبي، ومُصعب دُخّان، سيخوضون الانتخابات لرئاسة بلدية الناصرة.

يتنافس ثلاثة مرشحين على رئاسة بلدية الناصرة، والمزمع إجراؤها يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن رئيس بلدية الناصرة علي سلّام، ومرشح الجبهة شريف زعبي، ومُصعب دُخّان، سيخوضون الانتخابات لرئاسة بلدية الناصرة.

وقال مصدر مطلع على تطورات الأحداث الانتخابية في الناصرة، لـ"عرب 48" إنه من الواضح أن جبهة الناصرة انقسمت وتخوض الانتخابات بمرشحها للرئاسة شريف زعبي، فيما سيعلن مصعب دخان اليوم استقالته من الجبهة وترشحه لرئاسة بلدية الناصرة في قائمة مستقلة.

ويستدل من نتائج استطلاع رأي أُجري لصالح أحد المرشحين الثلاثة، يوم 10 أيار/ مايو 2023، أن علي سلام سيحصل على نسبة 34.9% من أصوات الناخبين، وشريف زعبي على 28.7%، ومصعب دخان على 28.2%، إذا ما أجريت الانتخابات اليوم.