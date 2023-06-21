هبة الكرامة: مركزية حيفا تنظر في ملف طارق وعبد القادر كيوان من جديدة المكر

المحامي حسين منّاع: "المحكمة المركزية في حيفا عقدت، اليوم، جلسة للتداول في قضية الشابين كيوان من جديدة المكر، وقررت تعيين جلسة أخرى يوم 9 تموز/ يوليو المقبل".

من المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

نظرت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، في ملف المعتقلين عبد القادر كيوان (23 عامًا) وطارق كيوان (21 عامًا) من جديدة المكر على خلفية أحداث هبة الكرامة عام 2021، فيما كانت تنسب النيابة العامة للشابين تهم خطيرة بينها "التخطيط لتفجير سكة قطار في البلاد".

واعتقلت الشرطة الشابين كيوان في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2022 على خلفية أحداث هبة الكرامة، وتنسب النيابة العامة للشابين "المشاركة في أحداث هبة الكرامة والتخطيط لتفجير سكة قطار في البلاد".

وقال المحامي حسين منّاع الموّكل بالدفاع عن الشابين طارق وعبد القادر كيوان من جديدة المكر، لـ"عرب 48" إن "المحكمة المركزية في مدينة حيفا عقدت، اليوم، جلسة للتداول في قضية الشابين كيوان من جديدة المكر، وخلال الجلسة تم التداول في القضية وتعيين جلسة أخرى يوم 9 تموز/ يوليو المقبل".

وأضاف أن "ملف الشابين كيوان في بدايته كان من أكبر الملفات الأمنية في الدولة، حيث كانت النيابة تنسب تهما للشابين بالتخطيط لتنفيذ عملية تفجير لسكة قطار، ولكن في النهاية كما اعتدنا تمخض الجبل فولد فأرًا".

وأكد أن "المعتقلين كيوان خاضا تحقيقًا طويلاً في أقبية المخابرات بعد اعتقالهما، وذلك مع منع الالتقاء مع محام لمدة 10 أيام، ولكن الملف تحوّل من ملف كبير إلى ملف يستند على المشاركة في أحداث هبة الكرامة عام 2021، وذلك بعد فشل المخابرات في إثبات التهم الموجهة لهما".

وأشار إلى أن "الشابين اعتُقلا في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2022، أي بعد عام وعدة أشهر من أحداث هبة الكرامة، وقدمت لائحة اتهام ضد الشابين وتشمل تهما مُضخمة نتعامل معها حاليًا، إذ أننا نستمع لإفادات الشهود، وبعد الاستماع لهم بدأت النيابة بشكل وبآخر التنازل عن بعض التهم الموجهة للشابين".

وختم المحامي منّاع حديثه بالقول إنه "تخطينا مرحلة كبيرة في هذا الملف واستطعنا تخفيف التهم الكبيرة، وأمل خيرًا من هذا الملف".