جمعية الجليل تنظم أمسية لعرض المبادرات والمشاريع الريادية لشركات ناشئة في المجتمع العربي

قالت مديرة مشروع ScienTech، علا بكر، إن "المسرّع هو عبارة عن منصة لرواد الأعمال العرب لتقديم أفكارهم الرائدة وتعزيز حقبة جديدة من التعاون والفرص في صناعة التكنولوجيا وعلوم الأحياء".

نظمت جمعية الجليل - الجمعية العربية القطرية للبحوث، مساء أمس الأربعاء، في فندق رمادا - الناصرة، أمسية لعرض المشاريع الريادية لخمسة رواد أعمال من أربع شركات ناشئة لمنتجات قاموا بتطوريها في الأشهر الأخيرة، ضمن مشروع ساينتك ScienTech، المسرع الأول لريادة الأعمال في مجال علم الأحياء والبيئة في المجتمع العربي، بمبادرة جمعية الجليل وبالتعاون مع MEPI التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، بدعم من هيئة الابتكار كجزء من مسار برامج مدته سنتين لتشجيع المبادرات وريادة الأعمال.

وصرحت "الجليل" أن الغرض من المشروع مساعدة الباحثين والعلماء من المجتمع العربي على تحويل البحث والمعرفة العلمية إلى شركات ناشئة تندمج في النظام البيئي في البلاد.

وأضافت أنه خلال التدريب في المسرّع، تعرّف رواد الأعمال على أساليب ومنهجيات العمل لتشجيع التفكير الريادي، وخوض ورش عمل واجتماعات جماعية مع ممثلين عن شركات رائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب الاستشارات في مجال زيادة الاستثمارات في مرحلة ما قبل التأسيس وكذلك المساعدة في جمع المنح من هيئة الابتكار. وتم تدريب 22 رائد أعمال من المجتمع العربي على المسرّع حتى الآن، 30٪ منهم من النساء.

وفي هذا السياق، قالت مديرة مشروع ScienTech، علا بكر، إن "المسرّع هو عبارة عن منصة لرواد الأعمال العرب لتقديم أفكارهم الرائدة وتعزيز حقبة جديدة من التعاون والفرص في صناعة التكنولوجيا وعلوم الأحياء".

وأضافت: "نحن فخورون بتنوع رواد الأعمال المشاركين في هذا المجال".

وقال مدير عام جمعية الجليل، أحمد شيخ محمد، إن "المجتمع العربي يزخر بالباحثين والعلماء الموهوبين في مجالات التكنولوجيا وعلوم الأحياء. يوفر المسرع لهم فرصة لتوجيه المعرفة العلمية الواسعة التي اكتسبوها في هذه المجالات إلى ريادة الأعمال التكنولوجية. بالإضافة إلى المساهمة الشخصية في التطوير المهني لرواد الأعمال، فإن إثراء السوق بشركات تكنولوجيا إضافية يساهم في تعزيز النظام البيئي والصناعة والاقتصاد في البلاد".

وأكدت الجمعية أنه خلال الأمسية تم فتح باب التسجيل للفوج الثالث من مسرع ساينتك لريادة الأعمال، والمشروع مخصص للأفكار والمبادرات التكنولوجية في مجالات علوم الأحياء والبيئة، ومن لديه فكرة لمبادرة في هذه المجالات أو فكرة لمشروع سيفيد البشرية وربما يغيرّها للأفضل، ويحتاج إلى تطوير الفكرة مهنيًا ومرافقتها حتى التمويل فمسرع ساينتك هو العنوان.

وختمت الجليل بالقول إنه ضمن الفوج الأول والثاني شارك عدد من المبادرين والمبادرات، وفي نهاية المسار عرضوا مشاريعهم والآن ينتظرون التمويل والدعم لإطلاق هذه المشاريع. بعد التسجيل سنبلغ المبادرين الذين سيتم اختيارهم لحضور مقابلة شخصية. يتم إدارة البرنامج من قبل جمعية الجليل بالتعاون مع مركز المعرفة والابتكار في معهد التخنيون وسلطة الابتكار.