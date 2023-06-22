جمعية كيان تدعو لحضور جلسة المحكمة في جريمة قتل وفاء عباهرة

تتابع جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ، هذه القضيّة منذ البداية، وترافق عائلة وفاء في الجلسات وجميع مراحل ومتطلّبات المسار القضائيّ، وقد وكّلت المحامية عبير بكر لتمثيل العائلة في المحاكمة.

تعقد المحكمة المركزيّة في حيفا، يوم 3 تموز/ يوليو 2023، جلسة في ملف جريمة قتل المغدورة وفاء عباهرة من مدينة عرابة البطوف.

وستستمع المحكمة في هذه الجلسة إلى شهادة طليقها القاتل ربيع كناعنة، الذي لا يزال قابعًا في السجن.

ووفقا للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة المركزية في حيفا، يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2021، فإن "الجريمة وقعت يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، الساعة 12:00 ظهرًا، إذ تلقت الشرطة بلاغا حول حادث طرق بين مركبتين على مدخل عرابة، في تلك اللحظات تبين بأن المتهم ربيع كناعنة خرج من سيارته وطعن الضحية وفاء عباهرة 14 مرة حتى فارقت الحياة، ومن ثم لاذ بالفرار من المكان".

وتتابع جمعيّة كيان - تنظيم نسويّ، هذه القضيّة منذ البداية، وترافق عائلة وفاء في الجلسات وجميع مراحل ومتطلّبات المسار القضائيّ، وقد وكّلت المحامية عبير بكر لتمثيل العائلة في المحاكمة.

وصرحت جمعيّة كيان أنه "كان من المخطّط أن تعقد هذه الجلسة قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، لكنّها تأجّلت لأنّ عائلة المجرم عيّنت أفيغدور فيلدمان ليكون محاميا إضافيّا للدفاع عن القاتل، الأمر الذي اعتبرته كيان إصرارا من ذوي المجرم على مساندته في جريمته وتخليصه من العقاب الذي يستحقّه. مع العلم أن إخوة وفاء ممنوعون من حضور الجلسات، وقد رفضت المحكمة طلب كيان بالسماح لهم بالعودة. وعليه تدعو كيان الجميع إلى الحضور معها ومع العائلة في الجلسة القادمة، التي ستكون مفتوحة للجمهور، وفاءً لوفاء وحرصا على حقّ عائلتها وحقّ نسائنا ومجتمعنا بأن ينال المجرم عقابه، ويكون عبرة ورادعا لكلّ المجرمين. وبهذه المناسبة لا بدّ أن نحذّر من صفقات التسوية التي تشمل تخفيف عقوبة القاتل".

وأضافت الجمعية: "نحن على علم بأن هذه الجريمة لم تكن الأولى ولا الأخيرة، وأن عشرات الضحايا سقطن منذ ذلك الحين، لكنّنا نأبى أن تنسى وفاء وغيرها من المغدورات، كي لا نتحوّل إلى مجرّد أرقام في سجلّ الموتى. الهدف من هذه المرافقة هو دعم العائلة بكلّ ما تحتاج، في مواجهة منظومة متهاونة مع جرائم قتل النساء الفلسطينيّات. ونؤكّد على أهميّة حضور الجلسات وتسليط الضوء على هذه الجريمة البشعة ورفع الصوت عاليا ضدّ جرائم قتل النساء في مجتمعنا عامّة".

وتوجّه كيان نداءً إلى كلّ امرأة معنّفة أو مهدّدة بأن تخرج عن صمتها دون تردّد، وتتوجه لطلب المساعدة القانونية من كيان أو أي جهة أخرى تثق بها. كذلك تدعو عائلات الضحايا للتواصل معها والحصول على الدعم القضائيّ والمعنويّ، كما في حالة وفاء، وهي خدمة مجّانية تقدّمها الجمعيّة في حال تلقّيها طلب وتوكيل من العائلة".