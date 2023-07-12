تمديد اعتقال قاصرين من صندلة ليوم واحد

قررت المحكمة في الناصرة، اليوم، تمديد اعتقال قاصرين من صندلة لغاية يوم غد، بعد الأحداث التس شهدتها القرية مساء أمس.

من المحكمة في الناصرة، اليوم (عرب 48)

مددت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء، اعتقال قاصرين من قرية صندلة لغاية يوم غد الخميس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهما لمدة أسبوع، لكن المحكمة اكتفت بتمديد اعتقالهما ليوم واحد.

وتنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال بالغين اثنين تم اعتقالهما، أمس، في صندلة ولم يصدر قرار حتى الآن بشأنهما.

وترافع عن الشبان المحامي يزيد أبو أحمد والمحامي باسل دراوشة.

وكانت قوات معزّزة من الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت صندلة في منطقة مرج ابن عامر، واستخدمت قنابل الغاز المدمع بحقّ أهال، وشكّلت خطورة على سلامتهم، إثر إلقاء قنبلة غاز لم تنفجر، أمام أحد المنازل في البلدة، كما أكد بعضهم أن عناصر شرطة قد "ضربوا الصغار والكبار".

واعتدى أفراد من الشرطة على شبان عند مدخل القرية، واعتقلوا عددا آخر، في وقت لاحق.

وعقب الاعتداء، اجتمع أهالي البلدة في منزل عائلة وائل عمري، المعتدى عليها من قبل الشرطة.

وقال وائل عمري، والد أحد المعتقلين في حديث لـ"عرب 48" إنه "كنا في طريق عودتنا من خارج القرية، وعند مدخل القرية كان حاجز للشرطة في المكان. أوقفتنا دورية ’حرس الحدود’، وحدث جدال بيننا وبين الشرطة، وبعد الجدال الشرطة اعتدت على ابني، واعتقلته مباشرة".