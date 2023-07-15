الناصرة: إطلاق النار على منزل مرشح رئاسة البلدية مصعب دخان

تعرض منزل مرشح رئاسة بلدية الناصرة، مصعب دخان، لإطلاق وابل من الرصاص، فيما وصلت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

من مكان إطلاق النار على منزل دخان

أقدم جناة على إطلاق وابل من الرصاص على منزل مصعب دخان المرشح لرئاسة بلدية الناصرة بالحي الشرقي، ما ألحق أضرارا خارجية في المنزل دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ولم تعرف خلفية الجريمة بعد وفي ما إذا كانت مرتبطة بإعلان ترشحه، مؤخرا، لخوض انتخابات البلدية للرئاسة والعضوية ضمن قائمة مستقلة.

ووصلت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وقال دخان في تعميم صحفي إن "وابلا من الرصاص أطلق على منزلي في الحي الشرقي، وقد أصابت الرصاصات الجدران الخارجية للمنزل".

وعما إذا كانت الخلفية تتعلق بترشحه للانتخابات، ذكر أنه "لا يوجد لدينا أعداء لا أنا ولا أي أحد من أفراد عائلتي، ولا نعرف ما السبب وما هي الخلفية".

مصعب دخان (عرب 48)

وكان عضو بلدية الناصرة عن الجبهة قد أعلن ترشحه للرئاسة والعضوية ضمن قائمة مستقلة ومنشقة عن الجبهة في الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

ويأتي ترشح دخان ليتنافس مع رئيس البلدية الحالي، علي سلام، ومرشح الجبهة شريف زعبي، على انتخابات رئاسة البلدية القادمة.