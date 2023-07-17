اجتماع للمتابعة والشعبية في صندلة: تباحث في الأحداث الأخيرة والحث على متابعة محاكمة قاتل عمري

جرى الاتفاق خلال الاجتماع على دمج اللجنة الشعبية في صندلة مع اللجان الشعبية في المجتمع العربي، فيما جرى التأكيد على الدعم الكامل لعائلة الشهيد ديار العمري وأهالي المعتقلين.

اجتمعت لجنة المتابعة العليا اليوم الإثنين مع اللجنة الشعبية في بلدة صندلة، وذلك في أعقاب الأحداث الأخيرة واقتحام الشرطة الإسرائيلية للبلدة واعتداءاتها على مواطنين وتنفيذها اعتقالات بحق آخرين.

وتحدث الشبان الذين جرى اعتقالهم، خلال الاجتماع عن مجريات اعتقالهم بصورة تعسفية من قبل الشرطة في 12 تموز/ يوليو.

ونقلت اللجنة الشعبية في صندلة خلال الاجتماع تذمر أهالي البلدة إزاء التضييقات اليومية والحواجز على مداخل البلدة من قبل حرس الحدود والشرطة.

كما تحدث ذوو الشهيد ديار العمري عن الجلسة المقررة في 23 تموز/ يوليو، وأبدوا تخوفهم من إخراج القاتل إلى الحبس المنزلي.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على دمج اللجنة الشعبية في صندلة مع اللجان الشعبية في المجتمع العربي، فيما جرى التأكيد على الدعم الكامل لعائلة الشهيد ديار العمري وأهالي المعتقلين.

ودعت لجنة المتابعة واللجنة الشعبية في صندلة المواطنين في المجتمع العربي إلى حضور الجلسة القادمة لمحاكمة قاتل الشهيد ديار العمري يوم 23 تموز/ يوليو الساعة التاسعة صباحا في الناصرة.