إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في معاوية

في الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

من مكان جريمة إطلاق النار في معاوية (فيسبوك)

أصيب فتى (17 عاما) بجراح وصفت في الخطيرة، وذلك جراء تعرضه فجر اليوم الثلاثاء، إلى جريمة إطلاق نار في بلدة معاوية في منطقة المثلث الشمالي.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في بلدة معاوية في منطقة أم الفحم، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية لفتى ونقله على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "هعيمق" في العفولة لاستكمال العلاج، حيث يعاني من إصابة بالقسم العلوي من جسمه.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات.

ومساء الإثنين، أصيب شاب (18 عاما) بجراح خطيرة وآخر (23 عاما) بجراح متوسطة، وكلاهما من الرملة، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في مدينة اللد.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.

وشهد شهر حزيران/ يونيو الماضي ازديادا غير مسبوق في جرائم القتل، إذ وصل عدد الضحايا فيه إلى 25 قتيلا خلال 30 يوما.

بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 118 قتيلا وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.

ومقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي، تجاوزت حصيلة هذا العام أكثر من الضعف، علمًا أنه قُتل 56 شخصا في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2022 ولغاية 14 تموز/ يوليو.